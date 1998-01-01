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العثور على متعلقات لخاشقجي في سيارة تابعة للقنصلية السعودية

الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على متعلقات لخاشقجي في سيارة تابعة للقنصلية السعودية



وكالات

عثرَ المُحقّقون الأتراك، اليوم الثلاثاء، على حقيبتين تحويان المتعلقات الشخصية للصحافي السعودي، المقتول جمال خاشقجي، خلال تفتيش سيارةٍ تابعة للقنصلية السعودية في إسطنبول، عُثِر عليها أمس الإثنين، بحسب ما أوردت قناة "سي.إن.إن ترك".

ورافقَ فريق سعودي، المحققين الأتراك، الذين أجروا التفتيش في مرآب السيارات الذي عُثر فيه على العربة في حي سلطان غازي بإسطنبول.

ونقل موقع "سكاي نيوز" بالإنجليزية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر قولها إنه تم العثور على أجزاء من جثة الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الأمر الذي نفته مصادر تركية.

وبحسب مصادر "سكاي نيوز" فإن جثة خاشقجي مقطعة، في حين تم "تشويه وجهه". كما جرى التأكد من أنها تعود لخاشقجي بعد مطابقتها مع عينات الحمض النووي (دي أن آيه).

كما نقلت عن المصادر ذاتها قولها إنه تم اكتشاف بقايا من الجثة في حديقة منزل القنصل السعودي في إسطنبول.

في المقابل، نفت مصادر تركية على صلة بمكتب المدّعي العام لقناة "تي آر تي" المعلومات المتداولة حول العثور على أجزاء من الجثة، مشيرةً إلى أنّ المحققين الأتراك لم يجدوا أجزاء من جثة خاشقجي في حديقة منزل القنصل السعودي.

وأضافت المصادر ذاتها أن الصورة التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي على أنّها الجثة هي مزيّفة.

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