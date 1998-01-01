مقتل مسؤول أردني أمني سابق أمام منزله إثر تلقیه 3 رصاصات

وكالات/سما/

قتل مسؤول اردني أمني سابق، مساء الثلاثاء، أمام منزله في محافظة مأدبا، إثر تلقیه 3 رصاصات.

وتلقى المسؤول السابق في مكافحة الإرهاب، الذي كان یشغل رتبة لواء متقاعد، 3 رصاصات في منطقة الصدر، ما أدى لوفاته.

ونقل موقع "مدار الساعة" الإخباري، بأن القتيل هو اللواء المتقاعد حابس الحنيني، وقتل رمياً بثلاث رصاصات تلقاها في صدره من قبل مجهولين أمام منزله بمنطقة الفيصلية التابعة لمحافظة "مأدبا" (33 كم جنوب غرب العاصمة عمان)".



وأشار الموقع ذاته، أن القتيل كان يدير إبان عمله وحدة مكافحة الإرهاب بدائرة المخابرات العامة.

وتجري الأجھزة الأمنیة، تحقیقات واسعة بالحادثة، بسبب المنصب الأمني الحساس الذي كان یشغله القتیل.