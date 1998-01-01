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استشهاد شاب متاثرا بجراحه التي اصيب بها برصاص الاحتلال اليوم وسط قطاع غزة

الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب متاثرا بجراحه التي اصيب بها برصاص الاحتلال اليوم وسط قطاع غزة



غزة / سما /

استشهد مساء اليوم  الفتى منتصر الباز (17 عاما) متأثرًا بجراح أصيب بها عصر اليوم بمواجهات مع الاحتلال شرق البريج

كما أصيب عدد من المواطنين برصاص قوات الاحتلال، قرب السياج الأمني الفاصل شرق المحافظة الوسطى.

وأفادت مصادر طبية أن طواقم الإسعاف نقلت 5 إصابات بالرصاص الحي شرق دير البلح، فيما حاصرت قوات الاحتلال مجموعة من الشبان شرق مخيم البريج.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة، عن إصابة مواطن بجراح بالغة الخطورة في الرأس برصاص الاحتلال شرق البريج حيث اعلن عن استشهاده لاحقا .

وأوضح أن قوات الاحتلال أطلقت النار على مجموعة من الشبان شرق بوابة المدرسة شرق مخيم البريج بعد أن قامت بمحاصرتهم.

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