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أعضاء الكابينت متفقون على إبرام تسوية مع غزة حتى ليبرمان ..

الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
أعضاء الكابينت متفقون على إبرام تسوية مع غزة حتى ليبرمان ..



القدس المحتلة / سما /

قال وزير المالية الإسرائيلي وعضو "الكابينت"، موشيه كحلون: إنه "لا تزال هناك فرصة لاتفاق تسوية في قطاع غزة".

ونقلت إذاعة "كان" العبرية عن كحلون، قوله: إن معظم أعضاء الكابينت متفقون على هذا الأمر حتى أولئك الوزراء الذين يقولون أشياءً تختلف عن هذا الأمر"، في إشارة إلى وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الذي هدد مراراً بشن عملية موسعة في غزة.

وأضاف، "علينا أن نفعل كل شيء قبل أن نذهب للحرب، مضيفاً "لن أؤيد الحرب عندما أعلم أننا سندخلها ونغادرها وسيبقى الوضع كما هو عليه، وعندما أعلم جيداً أنه يمكننا تحقيق نفس النتيجة عن طريق التسوية".



 

#الكابينت #حرب #غزة

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