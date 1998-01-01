جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رام الله: رفض رسمي فلسطيني لتقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش

الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: رفض رسمي فلسطيني لتقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش



رام الله/سما/

رفضت السلطة الوطنية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، اتهمها بـ"اعتقال، وتعذيب" المنتقدين، والمعارضين السلميين.

وقال المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية عدنان الضميري، إن تقرير هيومن رايتس ووتش، "سياسي بامتياز".

وأضاف في بيان إن "كافة مؤسسات الأمن الفلسطيني مفتوحة أمام منظمات حقوق الإنسان في كل وقت".

وأشار إلى أن المنظمة، استندت إلى إفادات من "خصوم سياسيين (لم يذكرهم) وتبنتها كحقائق دون تحقيق، أو نشر ردود وزارة الداخلية الفلسطينية".

وقال: "التقرير سياسي بامتياز، يتوافق ويتسق مع الموقف الأمريكي الرسمي من السلطة الفلسطينية".

وتابع: "ليس لدينا ما نخفيه، أبوابنا مفتوحة على النقد والتصويب، على أرضية المحاسبة والمساءلة، وأي خروقات يتابعها رئيس الوزراء وزير الداخلية بشكل مباشر".

وفي وقت سابق اليوم، قالت "رايتس ووتش"، إن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وحركة حماس في قطاع غزة، تواصلان "اعتقال، وتعذيب" المنتقدين، والمعارضين الفلسطينيين السلميين.

وأضافت في تقريرها السنوي، الذي عرضته اليوم، في مؤتمر صحفي‎ برام الله، إن "التعذيب المنهجي الذي تمارسه السلطات الفلسطينية، قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، ويمكن ملاحقتها من قبل المحكمة الجنائية الدولية".

ودعت "المنظمة"، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والحكومات الأخرى التي تقدم دعما للسلطة الفلسطينية وحماس، إلى "تعليق مساعداتها للأجهزة الأمنية الضالعة في الاعتقال التعسفي والتعذيب، إلى حين ردع المسؤولين ومحاسبتهم".

ولم يصدر رد فوري من حركة حماس على التقرير الحقوقي، غير أنها عادة ما تبرر الانتهاكات بالقول إنها "حالات فردية، ويتم التحقيق بشأنها ومعاقبة مرتكبيها".

ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، ولم تكلل جهود إنهاءه بالنجاح طوال السنوات الماضية.

رفضت السلطة الوطنية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، اتهمها بـ"اعتقال، وتعذيب" المنتقدين، والمعارضين السلميين.

وقال المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية عدنان الضميري، إن تقرير هيومن رايتس ووتش، "سياسي بامتياز".

وأضاف في بيان إن "كافة مؤسسات الأمن الفلسطيني مفتوحة أمام منظمات حقوق الإنسان في كل وقت".

وأشار إلى أن المنظمة، استندت إلى إفادات من "خصوم سياسيين (لم يذكرهم) وتبنتها كحقائق دون تحقيق، أو نشر ردود وزارة الداخلية الفلسطينية".

وقال: "التقرير سياسي بامتياز، يتوافق ويتسق مع الموقف الأمريكي الرسمي من السلطة الفلسطينية".

وتابع: "ليس لدينا ما نخفيه، أبوابنا مفتوحة على النقد والتصويب، على أرضية المحاسبة والمساءلة، وأي خروقات يتابعها رئيس الوزراء وزير الداخلية بشكل مباشر".

وفي وقت سابق اليوم، قالت "رايتس ووتش"، إن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وحركة حماس في قطاع غزة، تواصلان "اعتقال، وتعذيب" المنتقدين، والمعارضين الفلسطينيين السلميين.

وأضافت في تقريرها السنوي، الذي عرضته اليوم، في مؤتمر صحفي‎ برام الله، إن "التعذيب المنهجي الذي تمارسه السلطات الفلسطينية، قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، ويمكن ملاحقتها من قبل المحكمة الجنائية الدولية".

ودعت "المنظمة"، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والحكومات الأخرى التي تقدم دعما للسلطة الفلسطينية وحماس، إلى "تعليق مساعداتها للأجهزة الأمنية الضالعة في الاعتقال التعسفي والتعذيب، إلى حين ردع المسؤولين ومحاسبتهم".

ولم يصدر رد فوري من حركة حماس على التقرير الحقوقي، غير أنها عادة ما تبرر الانتهاكات بالقول إنها "حالات فردية، ويتم التحقيق بشأنها ومعاقبة مرتكبيها".

ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، ولم تكلل جهود إنهاءه بالنجاح طوال السنوات الماضية.

أخبار ذات صلة

هدم منازل الفلسطينيين - القدس

هيومن رايتس ووتش : 90 ألف مقدسي يسكنون بمنازل مهددة بالهدم

هوية مقدسية - أرشيفية

هيومن رايتس ووتش تحذر: إسرائيل تجرد المقدسيين من إقاماتهم

ارشيفية

"هيومن رايتس ووتش" تتهم حماس والسلطة بسحق معارضيهم وارتكاب جرائم ضد الانسانية

هيومن رايتس: موظفو حقوق الإنسان ممنوعون من دخول غزة او الخروج منها

الاحمد

الاحمد: وفد مصري رسمي يزور رام الله الخميس المقبل لبحث ملف المصالحة

حكومة الحمدلله

مصدر فلسطيني يكشف تفاصيل التعديل المرتقب في حكومة الحمد الله

الأكثر قراءة اليوم

الفيصل عرض على أردوغان إنهاء حصار قطر واغراءات مالية مقابل طي ملف خاشقجي

تمويل قطري للرواتب وإدخال الوقود لغزة .. خطة الكابينيت الجديدة

سياسي تركي: العثور على أجزاء من جثة خاشقجي في بئر داخل حديقة القنصلية السعودية

صحيفة: حماس اعطت مهلة للمصريين حتى نهاية الشهر الحالي لتحسين الوضع في غزة

مصادر : بوادر إيجابية بتحرك ملف المصالحة بعد لقاء المخابرات المصرية بحماس

شاهد .. وفاة طفلة من غزة في غرق قارب مهاجرين في تركيا

خاشقجي.. القحطاني قال للطاقم: اريد رأس هذا الكلب..فقطعوا رأسه كما ضرب الحريري

الأخبار الرئيسية

ليبرمان - ارشيف

منع ليبرمان من اتخاذ قرارات منفردة بشأن وقود غزة

مهنا

مهنا: "يبدو أننا على وشك اتفاق تهدئة بين إسرائيل وحماس وبعض قوى المقاومة في قطاع غزة

عباس - ارشيف

مصادر لـ"سما": رواتب كاملة لموظفي غزة في ديسمبر واجراءات الرئيس ستكون سياسية ضد حماس

رئيس الشاباك و الرئيس أبو مازن

رئيس الشاباك التقى الرئيس أبو مازن في منزله في رام الله وهذا ما تم بحثه ..

اردوغان

أردوغان: مقتل خاشقجي كان مدبرا و نمتلك أدلة قوية تثبت قتله بشكل وحشي