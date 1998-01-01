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الدخول في حرب يجب أن يكون خياراً أخيراً

منع ليبرمان من اتخاذ قرارات منفردة بشأن وقود غزة

الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
منع ليبرمان من اتخاذ قرارات منفردة بشأن وقود غزة



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، لن يتمكن من اتخاذ قرارات تتعلق بوقف إدخال الوقود والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون موافقة "الكابينت"، وذلك بسبب الانتقادات السابقة التي وُجهت له في هذا الشأن.

وقالت الصحيفة، إن أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، فوجئوا الأسبوع الماضي بقرار ليبرمان وقف إدخال الوقود إلى غزة، والذي تبناه بشكل مستقل ومخالف لموقف المؤسسة الأمنية.

وأشارت إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وأعضاء "الكابينت"، علموا بقرار ليبرمان من وسائل الإعلام.

وبحسب الصحيفة، فإنه يستوجب على ليبرمان إجراء مناقشة في "الكابينت" والتوصل إلى اتفاق، قبل اتخاذ قرار بوقف إدخال الوقود والمساعدات لغزة، وذلك على إثر الانتقادات التي وُجهت له.حسب موقع "عكا" المختص بالشؤون الإسرائيلية

إلى ذلك، قال وزير الاسكان الإسرائيلي، يوآف غالانت: "إننا لن نذهب إلى الحرب في قطاع غزة طالما أن هناك بدائل".

وبحسب موقع "ريشت كان" العبري، أشار غالانت إلى أنه خاض حروباً ويعرفُ النتائج والثمن.

وشبّه الوزير الإسرائيلي، حركة حماس، بـ"الطُفَيلي" الذي يسكن الجسم، قائلاً: "يجب عدم قتل الجسم كله من أجل القضاء على الطُفيلي".

وكان غالانت، قد حذر في وقت سابق من الدخول في حرب جديدة مع حركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف بأن الدخول في حرب بغزة، يجب أن يكون خياراً أخيراً فقط.

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