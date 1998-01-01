ينيت: لن تكون القدس عاصمة مشتركة

القدس المحتلة / سما /

قال وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، صباح الثلاثاء، إن حزبه لن يسمح بأن تكون القدس عاصمة مشتركة مع الفلسطينيين ولن يسمح بتقسيمها.

جاءت تصريحات بينيت على خلفية ما نسبته القناة العاشرة الليلة الماضية للرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل المضي قدما بعملية السلام.

وشدد بينيت في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي على أن إسرائيل لن تسمح بأي تنازلات عن سيادتها، مبينا أن إسرائيل استغرقت سنوات من أجل التخلص من ايهود باراك وايهود أولمرت واقتراحاتهم بمنح الفلسطينيين امتيازات منها السيطرة على المسجد الأقصى.

وبين أنه ليس ضد أي مفاوضات سياسية لكن ليس على حساب الأراضي الإسرائيلية، كما قال.