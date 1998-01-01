حنظلة: قوات القمع الخاصة تقتحم غرف الجبهة الشعبية بسجن رامون الصحراوي

رام الله/سما/

اقتحمت قوات القمع الصهيونية الخاصة التابعة لمصلحة السجون غرف الأسرى في القسم (5) بسجن الرامون، والتي يتواجد فيها الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، وعاثت في الغرف تفتيشًا وتخريبًا، على خلفية مقابلة أجريت مع القائد سعدات في صحيفة مصرية.

وأفاد مركز حنظلة لشؤون الأسرى والمحررين بأنّ وحدات "درور" و"ياماس" الخاصة اقتحمت غرف الشعبية وأخرجت الأسرى مكبلي الأيدي، قبل أن تعيث في الغرف تخريبًا وتفتيشًا استمرّ 6 ساعات، قامت على إثره بمصادرة الأمتعة.

وأوضح "حنظلة" أنّ هذا الاقتحام يأتي خلفية مقالة سعدات لصحيفة المصري اليوم، وأضاف أنّ إدارة السجن هدّدت بفرض إجراءات عقابية.

وأضاف أنّ حالة توتر شديد تسود بين إداة الرامون وأسرى الشعبية على إثر الاعتداء الأخير، لافتًا إلى أنّ ممثل الجبهة الشعبية لدى الإدارة هدّد باتّخاذ جملة من الخطوات من قبل الأسرى ردًا على الهجمة الهمجية التي حدثت.

وكانت صحيفة المصري اليوم، نشرت مقابلة خاصة مع الأمين العام أحمد سعدات قبل أيام، تطرق فيها للعديد من الملفات الوطنية الهامّة على الساحة الفلسطينية.