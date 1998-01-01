الاحتلال يحكم على الأسير محمد الشناوي بالمؤبد و22 عاماً

رام الله/سما/

أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في حيفا، اليوم الثلاثاء، قراراً في قضية الشاب محمد يوسف شناوي (22 عاماً) من حي الحليصة في حيفا بعد عدة جلسات تضمنت اتهامات من نيابة الاحتلال، بقتله إسرائيلياً وإصابة آخر في حادثين منفصلين في حيفا بتاريخ 3 يناير 2017 على خلفية قومية”.

وفرضت محكمة الاحتلال حكمًا بالسجن المؤبد و (22 عامًا) على الأسير الشناوي، بدعوى قتل رجل يهودي في حيفا المحتلة.

وجاء في لائحة الاتهام التي قدمتها نيابة الاحتلال للمحكمة أن “المتهم أراد قتل يهود، علما أنه سلّم نفسه بعد يومين في أعقاب مطاردة الشرطة له، وذلك بعد أن قام بإطلاق النار في شارع هغيبوريم في حيفا حيث قتل يهوديا وأصاب آخر بجروح متوسطة”.

ووفقًا للائحة الاتهام، أن “المتهم قتل غاي كفري مع سبق الإصرار، إضافة إلى محاولة القتل وحيازة سلاح بهدف الإرهاب، حيازة سكين ومحاولة السطو وسرقة سيارة”.

كما وجهت النيابة للشاب إيهاب أيوب يوسف (21 عاما) وخالد أبو كليب (22 عاما) تهم “توفير وسائل لتنفيذ “إرهاب” منح وسائل لتنفيذ جريمة التشويش على المسار القضائي”.