مهنا: "يبدو أننا على وشك اتفاق تهدئة بين إسرائيل وحماس وبعض قوى المقاومة في قطاع غزة

رجح القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا ، إبرام اتفاق تهدئة بين إسرائيل من جهة، وحركة حماس وبعض قوى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مقابل تسهيلات حياتية.

وقال مهنا في تصريح له عبر موقع التواصل الا جتماعي فيس بوك : "يبدو أننا على وشك اتفاق تهدئة بين إسرائيل وحماس وبعض قوى المقاومة في قطاع غزة مقابل بعض التسهيلات الحياتية للناس".

وأضاف: إننا نرى ضرورة وأهمية تسهيل الحياة على أبناء قطاع غزة، ومع إدراكنا أن حماس لن تعطي تنازلات سياسية في هذه المرحلة، إلا أننا نحذر من أن تداعيات أي اتفاق تهدئة في إطار العملية المخطط لها والأهداف الإسرائيلية الأمريكية من ذلك، ستؤدي إلى تنازلات سياسية تمس جوهر القضية الفلسطينية.

واستبعد مهنا ، حدوث تقدم في ملف المصالحة وإنهاء الانقسام، مشددًا على أن تحقيق الوحدة "أساس مهم للتصدي لكل المشاريع والمؤامرات التي تستهدف القضية الوطنية الفلسطينية".