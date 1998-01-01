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مصدر أمني تركي ينفي العثور على جثة خاشقجي

الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر أمني تركي ينفي العثور على جثة خاشقجي



وكالات/سما/

نفى مصدر أمني تركي ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن العثور على أشلاء جثة الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وقال المصدر اليوم الثلاثاء، تعليقاً على تقرير قناة "سكاي نيوز" البريطانية، الذي أشار إلى العثور على أشلاء خاشقجي، في منزل القنصل السعودي، "كل ما يقال عن هذا عار عن الصحة".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اقترح على العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بأن تجرى محاكمة الأشخاص الـ 18 المسؤولين عن مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، في اسطنبول.
وتحدث أردوغان في وقت سابق خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية عن تفاصيل التحقيق في القضية، وقال "إن هذا الحادث وقع في اسطنبول، مما يحملنا المسؤولية للكشف عن الحقيقة". وأكد على أن خاشقجي قتل بطريقة وحشية داخل القنصلية السعودية، يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال إن العملية كان مخططا لها من قبل، وإن خريطة طريق القتل بدأت يوم 28 سبتمبر/ أيلول، مضيفا أن الفريق الأمني المكون من 15 شخصا قام بفك القرص الصلب الخاص بكاميرات المراقبة في القنصلية، حتى لا تكشف المهمة.
وأعلن النائب العام السعودي، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.
وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا، جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية، وتقديمهم للعدالة.

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