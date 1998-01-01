الغاء زيارة وزير المخابرات المصرية لقطاع غزة

غزة/سما/

أفادت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء، بإلغاء زيارة وزير المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، لقطاع غزة، التي كانت مقررة هذا الأسبوع.



وقال موقع (فلسطين الآن) المُقرب من حركة حماس: تم إلغاء زيارة وزير المخابرات المصرية عباس كامل لقطاع غزة، التي كانت مقررة نهاية الأسبوع الحالي.



إلى ذلك، قالت قناة القدس: إن الوفد الأمني المصري "الذي يرأسه اللواء أحمد عبد الخالق" سيبقى في المنطقة عدة أيام متنقلا بين رام الله وتل أبيب وغزة، لإنجاز اتفاق تثبيت وقف إطلاق النار، ورفع الحصار عن القطاع.

ولم يتم الإعلان عن نتائج اللقاء، أو أي تفاصيل أخرى، فيما جرى بحث زيارة وزير المخابرات المصري اللواء عباس كامل المرتقبة إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، وذلك بعد أن تم تأجيل الزيارة السابقة، التي كانت مقررة الخميس الماضي.



يذكر، أنه غادر مساء أمس الاثنين، الوفد الأمني المصري قطاع غزّة، عبر معبر (بيت حانون/ إيرز)، بعد زيارة استمرت عدة ساعات، التقى خلالها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مكتبة بغزة، وتم بحث ملفي التهدئة مع إسرائيل، والمصالحة ما بين حركتي فتح وحماس.

يشار إلى أن زيارة اللواء كامل إلى رام الله، وغزة، وتل أبيب، والتي كانت مقررة نهاية الأسبوع الماضي، تأجلت، فيما قدم وفد من المخابرات المصرية إلى غزة مرتين، وكان الوفد برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية.



