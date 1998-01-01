“أوقاف غزة” تُقرر وقف المكافأة المقطوعة عن 117 خطيباً

غزة/سما/

قررت وزارة الأوقاف والشئون الدينية في قطاع غزة، وقف المكافأة المقطوعة البالغة قيمتها (525) شيكلاً عن كل الخطباء الذين لديهم دخل ثابت في أعمال أخرى، بغض النظر عن طبيعة العمل.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنه “سيتم وقف المقطوعة عن (117) خطيباً لهم أعمال أخرى، لتحويلها لخطباء متطوعين بالوزارة من حملة الشهادات الشرعية يعملون في الوزارة عدة سنوات وليس لهم أي دخل مالي”.

وأشارت إلى أن آلية حصول الخطيب المتطوع على المكافأة المقطوعة تتضمن تقييمه عبر عدة لجان واجتيازه المقابلة المعدة لذلك أمام لجنة مختصة في مقر الوزارة.

وأضاف أنه يشترط للحصول على المقطوعة أن يحصل المتطوع الذي يجتاز المقابلة على تقدير (85%) فما فوق.

وأوضحت الوزارة أن القرار سيتم تنفيذه بالتدرج وهو مرهون بتوفر البدائل حسب الشروط السابقة، مشيرًة إلى أن عملية استبدال المكافأة المقطوعة ستتم على مراحل عديدة، حيث تم استبدال (33) خطيباً.

وبينت أنها راعت في هذا القرار جانبين، الأول الحفاظ على قوة خطبة الجمعة، أما الثاني فاجتماعي بتوفير عمل للخطباء المتطوعين.

ولفتت إلى أنها تعمل وفق معايير واضحة بكل موضوعية وشفافية خاصة فيما يتعلق بموضوع الخطباء، منوهةً إلى أنها تراعي المصلحة العامة.