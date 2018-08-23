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الشوا بحث افاق تعزيز علاقات الاستثمار مع "خزانة" والمسؤولين الماليزيين

مجموعة بنك فلسطين تشارك في المنتدى السنوي لصندوق "خزانة" السيادي الماليزي

الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجموعة بنك فلسطين تشارك في المنتدى السنوي لصندوق "خزانة" السيادي الماليزي



رام الله /سما/

الصورة خاصة بمنتدى مؤسسة خزانة 2018

رام الله 23/8/2018: شاركت مجموعة بنك فلسطين ممثلة برئيس مجلس إدارة المجموعة السيد هاشم الشوا في أعمال المنتدى السنوي للصندوق السيادي والاستثماري "خزانة" في ماليزيا. وتم عقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الميزان" لبحث كيفية موائمة الشركات والمؤسسات المالية بين واجباتها نحو مساهميها وتعزيز الأرباح ومسؤولياتها المجتمعية عبر تكثيف استثماراتها المجتمعية في عالم متغير واقتصاديات مضطربة.

وتحدث السيد الشوا في جلسة حوارية حول "المتغيرات المجتمعية" وسرد تجربة بنك فلسطين في الموائمة ما بين واجبات البنك نحو مساهميه ومتعامليه في تحقيق النمو والعوائد وتوزيع الأرباح وضمان الخدمات المصرفية الحديثة لشرائح المجتمع، وما بين القضايا المجتمعية العديدة التي يوليها البنك اهتماماً كبيراً بها للإسهام في التنمية المجتمعية المستدامة.

وقدم الشوا مثالاً لهذه الموائمة المجتمعية في فلسطين عبر قيام البنك بتمويل العيادة الطبية المتنقلة بالشراكة مع مؤسسة دنيا والعديد من الشركاء من مستثمرين فلسطينيين محليين ومستثمرين في المهجر ومؤسسات تنموية محلية وذلك لمساعدة المرأة الفلسطينية وبالذات في الأرياف والمناطق المهمشة على الفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدي الذي يساعد على الحد من انتشار هذا المرض والحفاظ على حياة الآلاف من النساء.

وشدد الشوا على أن بنك فلسطين يعي مسؤولياته المجتمعية ويواظب على تحملها في شتى المجالات ومع العديد من الشركاء في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية.

وعلى هامش أعمال المنتدى، اجتمع الشوا مع السيد مهاتير محمد رئيس مجلس إدارة مؤسسة خزانة ومع المدير العام وعدد من المدراء التنفيذيين للمؤسسة وتم بحث توطيد أواصر العلاقة ما بين مجموعة بنك فلسطين ومؤسسة خزانة في الاستثمارات والتنمية الاقتصادية بما يشمل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري على مستوى فلسطين وماليزيا. واجتمع الشوا أيضا مع عدد من المؤسسات المالية الإسلامية لتعزيز التبادل المعرفي في مجال الصيرفة الإسلامية لصالح مجموعة شركات بنك فلسطين وعلى الأخص البنك الإسلامي العربي.

  

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