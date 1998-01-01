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اللواء أبو بكر: الدفاع عن أراضي الخان الأحمر حق مقدس ومحاولات الاحتلال لن تزيدنا سوى صمودا

الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، أن الخان الأحمر ما هو إلا قصة صمود وثبات في مواجهة سياسة الاحتلال، وأن المحاولات الإسرائيلية لن تزيدنا كفلسطينيين إلا صموداً وتمسكاً بأرضنا، والدفاع عن  أراضي الخان الأحمر من أجل البقاء والثبات حق مقدس.  

أقوال اللواء أبو بكر جاءت خلال مشاركته بوقفة تضامنية مع عدد من موظفي الهيئة من مختلف المحافظات، دعماً واسناداً لصمود أهالي قرية الخان الأحمر الذين يواجهون خطر هدم قريتهم البدوية، الواقعة شرق مدينة القدس، وذلك بعد صدور قرار محكمة الاحتلال العليا القاضي بهدم التجمع الذي يأوي 42 عائلة بدوية فلسطينية من قبيلة "الجهالين".  

ووجه أبو بكر في كلمته، رسالة واضحة باسمه وباسم كافة العاملين في الهيئة، يدعم من خلالها صمود أبناء شعبنا في قرية الخان الأحمر، الذي يتعرض لهجمة إسرائيلية همجية وجريمة مكتملة الأركان، في محاولة فاشلة لتهجير أهالي القرية قسرياً، والسيطرة على الأرض وفصل مناطق الضفة عن بعضها البعض.

يذكر بأن سلطات الاحتلال كانت قد أجلت عملية هدم قرية الخان الأحمر لعدة أسابيع، في الوقت الذي يواصل فيه معتصمون ومتضامنون فلسطينيون وأجانب منذ أكثر من شهر رباطهم في القرية من أجل إيقاف عملية الهدم نهائياً، معلنين رفضهم لهذا المشروع الاستيطاني، الذي يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويقضي نهائياً على خيار قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.

#الخان الأحمر #قدري أبو بكر

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