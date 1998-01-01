رئيس جامعة الأقصى يعلن عن جائزة لأفضل بحثٍ علميٍ طلابي

غزة / سما /

دعمًا وتشجيعًا للطالب المبدع، أعلن رئيس جامعة الأقصى الدكتور كمال العبد الشرافي عن جائزةٍ لأفضل بحثٍ علمي طلابي يتم تقديمه خلال المؤتمر الطلابي الأول الذي أقامته كلية التربية وبالتعاون مع شئون الدراسات العليا والبحث العلمي بعنوان : " الطالب الجامعي باحثاً "

حيث عبر د. الشرافي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية عن فخره بهذا المؤتمر الذي تميزت أبحاثه باللمسة الوطنية، مؤكدًا على سعي الجامعة بكافة كوادرها إلى تعزيز الانتماء الوطني لدى الطلبة، وتعزيز الصمود والتحدي وتشجيع البحث العلمي، داعياً إلى استمرار الاهتمام بالبحث العلمي لما له من أهميةٍ بالغة في رفعة الوطن ونهضته وايصال رسالته للعالم أجمع.

من ناحيته أشار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر أ. د. محمود الأستاذ إلى أهمية البحث العلمي كونه حقًا مشروعًا وضرورةً دينيةً ووطنيةً وإنسانية ، موضحاً أن هذا المؤتمر البحثي الطلابي يشمل ثلاث جلساتٍ يأتي في سياق التنمية المستدامة ، حيث تحاورت فلسفة التعليم العالي من تلقي المعرفة إلى إنتاج المعرفة باعتبار المعرفة قوة ، وأن الدول التي تسيطر على العالم هي الدول المنتجة للمعرفة وتخوض معركة البحث العلمي.

من جهةٍ أخرى أكد عميد كلية التربية أ. د خالد السر أن البحث العلمي هو أداة تقدم الحضارات، وأن جامعة الأقصى وبدعمٍ من معالي وزير التربية والتعليم العالي تتبنى ضمن استراتيجيتها الاهتمام بإنسانٍ مزودٍ بالعلم والمعرفة ، وبناء إنسان مفكر باحث، متمنياً الخروج بنتائج وتوصيات واضحة تطبق على أرض الواقع.