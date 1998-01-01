رئيس الشاباك التقى الرئيس أبو مازن في منزله في رام الله وهذا ما تم بحثه ..

القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل إعلام عبرية ان رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي نداف ارغمان التقى الرئيس محمود عباس "أبو مازن" في منزله برام الله الأسبوع الماضي.



وبحسب وسائل الاعلام العبرية التي اوردت الخبر اليوم الثلاثاء فان الرئيس أكد خلال اللقاء، لرئيس "الشاباك" أن السلطة الفلسطينية ستوقف فورا التنسيق الأمني، في حال نفذت إسرائيل تهديدها بخصم مخصصات الأسرى وأسر الشهداء من عائدات الضريبة التي تحولها للسلطة الفلسطينية.

وزعمت ان أرغمان طلب من الرئيس عباس تليين موقفه بشأن غزة كما تناولت المحادثات بين "أبو مازن" وارغمان،"التهدئة"، وقضايا أخرى، في مقدمتها اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأسبوع القادم، والذي من المتوقع أن يتخذ قرارات ضد حماس وإسرائيل والولايات المتحدة، حسب التقارير.



وسعى رئيس "الشاباك" لتهدئة الأجواء مع "أبو مازن" واقناعه بأن لا يذهب بعيدا في قراراته ضد إسرائيل، وعلى وجه الخصوص إلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية، والتنيسق الأمني، وسحب الاعتراف بإسرائيل.