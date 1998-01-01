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وقفة احتجاجية في الخليل للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء

الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

نظم أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية، تخللها نصب خيمة اعتصام دائمة على دوار ابن رشد وسط مدينة الخليل، للمطالبة بتسليم جثامين الشهداء.

وطالبت أم الشهيد وائل الجعبري، الذي استشهد قبل 50 يوما وما زال محتجزا لدى الاحتلال، بتسليم جثامين الشهداء، مشيرة الى ان احتجاز الجثامين مؤلم جدا لأهالي الشهداء، وينغص عليهم العيش، ولن يهدأ بالهم وأبناؤهم في الثلاجات، ومقابر الارقام.

بدوره، أشار طلال الشريف والد الشهيد مالك الذي استشهد في 2015، الى أن أهالي الشهداء نصبوا خيمة الاعتصام، من أجل لفت نظر العالم الى معاناتهم وفضح همجية الاحتلال المخالفة للقانون الدولي الانساني.

#وقفة احتجاجية

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