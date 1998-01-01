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وزير الثقافة يستقبل الأميرة ريم العلي

الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

استقبل وزير الثقافة إيهاب بسيسو، اليوم الثلاثاء، عضو مجلس مفوضي الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، الأميرة ريم العلي في أريحا.

وحضر اللقاء، رئيس مكتب تمثيل المملكة الأردنية لدى دولة فلسطين محمد أبو وندي، ونائبه المستشار نزار القيسي، ومحافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، ورئيس هيئة المعابر والحدود نظمي مهنا، ورئيس بلدية أريحا سالم غروف، ومدراء الأجهزة الأمنية في المحافظة.

وشدد بسيسو على عمق العلاقات الثنائية الفلسطينية الأردنية في مختلف المجالات، ومنها العلاقات الثقافية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتم التطرق إلى أهمية ما تحققه الحركة الثقافية الفلسطينية عامة، والسينمائية خاصة، من إنجازات على المستويين الوطني والإبداعي، محلياً وعربياً ودولياً.

ومن المقرر أن تشارك الأميرة العلي في حفل اختتام الدورة الرابعة لمهرجان "أيام فلسطين السينمائية"، في مدينة رام الله، مساء اليوم، وهو المهرجان الذي تنظمه مؤسسة "فيلم لاب" بالشراكة مع وزارة الثقافة وبلدية رام الله.

#وزير الثقافة

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