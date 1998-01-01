فرنسا تدعو إسرائيل إلى عدم هدم الخان الأحمر

القدس المحتلة / سما /

طالبت فرنسا السلطات الإسرائيليّة بالتخلّي بشكل نهائيّ عن قرار هدم الخان الاحمر شرق مدينة القدس المحتلة، وإزالة الشكّ الذي يهدّد مصير هذه القرية، الواقعة في منطقة ضروريّة لاستمراريّة الدولة الفلسطينيّة المستقبليّة، وديمومة حلّ الدولتين.

وحسب ما نشر على موقع القنصلية الفرنسية العامة في القدس، دعت فرنسا وشركاؤها الأوروبيّون مرات عديدة السلطات الإسرائيليّة إلى عدم تنفيذ هدم الخان، وتهجير سكّانها قسريّا.

يذكر ان حكومة الاحتلال أعلنت مؤخرا تأجيل إخلاء "الخان الأحمر" حتى إشعار آخر، حتى يتسنى دراسة جميع المقترحات والخطط البديلة قبل تنفيذه، بالتزامن مع اعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قبل يومين إنه سيتم إخلاء القرية، والمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) سيقرر الموعد المحدد لذلك، في إشارة إلى التضارب الواضح في اجراءات الاحتلال وتصريحاته بشأن الخان، وسط تعاظم ردود الافعال العربية والدولية المنددة لمخطط هدمه، وتشريد سكانه.