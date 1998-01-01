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التميمي والصحة اللبنانية يناقشان استثناء الفلسطينيات من فحص الثدي

الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
التميمي والصحة اللبنانية يناقشان استثناء الفلسطينيات من فحص الثدي



رام الله / سما /

 أجرى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في المنظمة احمد التميمي اتصالا هاتفيا بوزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية غسان حاصباني للاستفسار عن صحة مايتم تداوله من قرار اتخذه وزير الصحة اللبناني باستثناء النساء الفلسطينينات في لبنان من الحملة التي اعلنتها وزارة الصحة للفحص المبكر للوقاية من سرطان الثدي.

واوضح الوزير حاصباني في هذا الاتصال ان هذه الحملة اعلنت في المستشفيات الحكومية للبنانيات فقط، الا انه اضاف انه يمكن لمن يشاء أن يستفيد من هذه الحملة في المستشفيات الخاصة المشاركة فيها، وفي مراكز الرعاية الصحية الأولية الشبه مجانية للجميع على مدار السنة.

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