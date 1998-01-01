الخارجية: تدمير مدرسة خربة ابزيق جزء من التطهير العرقي

رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اقدام قوات الاحتلال على اقتحام خربة ابزيق في منطقة الاغوار شمال شرق طوباس، وفككت كرفانين يستخدمهما المواطنون البدو غرفاً تدريسية لابنائهم، بعد ان قامت باغلاق الطرق المؤدية الى المدرسة بدعوة انها منطقة عسكرية مغلقة، علماً بأن عدد طلاب مدرسة هو 26 طالبا وطالبة من ابناء التجمعات البدوية في المنطقة، وان اقرب مدرسة عليها تبعد 18 كم.

وأكدت الوزارة ان هذه الجريمة المتواصلة ضد التجمعات البدوية الفلسطينية هي جزء لا يتجزأ من مسلسل الجرائم والحرب المفتوحة التي ترتكبها سلطات الاحتلال في اطار مخططاتها الهادفة في تحقيق اوسع تطهير عرقي للمواطنين الفلسطينين من المناطق المصنفة "ج"، بهدف تخصيصها لاغراض الاستيطان وتهويدها وفرض القانون الاسرائيلي عليها، وهي امتداد لقرار المحكمة الاسرائيلية بهدم الخان الاحمر.

وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات تلك الجرائم، مطالبة مجلس الامن الدولي سرعة تفعيل نظام الحماية الدولية وتوفيرها للشعب الفلسطيني قبل فوات الاوان