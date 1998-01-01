جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة علماء ودعاة القدس: تسريب العقارات جريمة وطنية ودينية

الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة علماء ودعاة القدس: تسريب العقارات جريمة وطنية ودينية



رام الله /سما/

أكدت هيئة العلماء والدعاة في مدينة القدس، اليوم الثلاثاء، أن تسريب العقارات المقدسية جريمة من أكبر الجرائم الدينية والوطنية المرتكبة بحق القدس الإسلامية والعربية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: إن ذلك يتطلب رزمة من القرارات الدينية والوطنية الجريئة، وفعاليات ميدانية تتصدى لهذه الجريمة النكراء ولمن هم خلفها، مشددة على أنه لا ينبغي الصمت أمام كل من يحاول تبرير ما جرى من التسريب الأخير لعقار جودة.

وشددت على حرمة  تسريب أي عقار من عقارات المدينة المقدسة، مضيفة: نؤكد علي الفتوي التي أصدرها علماء فلسطين عام 1935 بشأن تسريب الأراضي والعقارات والبيوت.

ودعت الهيئة الى وجوب صد ومنع أي تسريب لأي عقار بمدينة القدس بكل السبل المتاحة، وعلى وجوب منع بيع أي عقار من العقارات المقدسية لأي طرف؛ مسلم كان محليا أو خارجيا خشية تسريبه."

ولفتت الهيئة إلى وجوب منع نقل ملكية أي عقار من العقارات المقدسية لأي طرف مسلم هبة أو بأي شكل من أشكال نقل الملكية التي قد تؤدي إلى تسريب العقار، داعية أصحاب العقارات في مدينة القدس لإيقاف عقاراتهم وقفا عاماً أو وقفا ذريا، وذلك من خلال دائرة أوقاف القدس كإجراء لتثبيت العقار وحمايته ومنعه من التسريب مستقبلا.

وطالبت الهيئة المقدسية المرجعيات الدينية والوطنية بالتصدي لمن يخون ويحاول الترويج لمسربي العقارات وتبرئتهم.

#القدس #عقارات #تسريب #يهود

أخبار ذات صلة

كمال قويدر

تسريب عقارات القدس.. الاحتلال يعتقل 3 مقدسيين تصدوا للعطاري في تسريب منزل الحسيني

مشير المصري - ارشيف

التغيير والاصلاح : تصريحات الرجوب جريمة وطنية وانحدار أخلاقي وانقلاب على حقائق التاريخ

دحلان يدعو لتشكيل لجنة مقدسية لفضح المتورطين في تسريب عقار تاريخي في القدس

عريقات

عريقات : القضية الفلسطينية لا تدار بأفكار رجال العقارات ومدراء الكازينوهات

ماكرون- ارشيف

ماكرون: نقل السفارة الأمريكية إلى القدس "جريمة موت وليس احتفالا"

شهداء النفق

الكشف عن "معلومات خطيرة" حول جريمة مُركبة متواصلة منذ قصف نفق سرايا القدس

الأكثر قراءة اليوم

تمويل قطري للرواتب وإدخال الوقود لغزة .. خطة الكابينيت الجديدة

لحية مزيفة.. صور: احد قتلة خاشقجي يرتدي ملابسه ويتجول في احياء اسطنبول

بماذا رد صائب عريقات على الدكتور أحمد يوسف؟

مصادر : بوادر إيجابية بتحرك ملف المصالحة بعد لقاء المخابرات المصرية بحماس

"ليبرمان": استنفذنا كل الخيارات ولا مفر من عملية عسكرية في غزة

الفيصل عرض على أردوغان إنهاء حصار قطر واغراءات مالية مقابل طي ملف خاشقجي

الوفد المصري يُغادر القطاع بعد لقائه قادة حماس

الأخبار الرئيسية

اردوغان

أردوغان: مقتل خاشقجي كان مدبرا و نمتلك أدلة قوية تثبت قتله بشكل وحشي

ارشيفية

"هيومن رايتس ووتش" تتهم حماس والسلطة بسحق معارضيهم وارتكاب جرائم ضد الانسانية

يديعوت : الكابينيت مقتنع بان عاصفة رعدية سببت إطلاق الصواريخ على بئر السبع وتل ابيب

معبر رفح -ارشيفية

صحيفة: حماس اعطت مهلة للمصريين حتى نهاية الشهر الحالي لتحسين الوضع في غزة

عباس طامل والرئيس عباس

ريشت كان العبرية : مصر تَعد بالضغط على الرئيس عباس لمنع فرض عقوبات جديدة