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عبوة ناسفة قرب منزل الملياردير الأمريكي اليهودي جورج سوروس

الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عبوة ناسفة قرب منزل الملياردير الأمريكي اليهودي جورج سوروس



نيويورك ـ وكالات -

أفادت صحيفة "New York Times" بالعثور أمس الاثنين على عبوة ناسفة في صندوق البريد بالقرب من منزل الملياردير الأمريكي اليهودي جورج سوروس في ولاية نيويورك.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الشرطة المحلية أن الحادث وقع بالقرب من منزل سوروس الواقع في مقاطعة ويستشيستر بالولاية. وتلقت الشرطة بلاغا حول العثور على عبوة مشبوهة في الساعة 15:45 أمس الاثنين بالتوقيت المحلي.

وأضاف المصدر أن العبوة الناسفة "لم تنفجر بنفسها"، مشيرا إلى أن المهندسين العسكريين قاموا بتفجيرها بأسلوب مسيطر عليه".

وأشارت الصحيفة إلى أن سوروس لم يكن في منزله أثناء الحادث.

من جهتها أفادت الشرطة فيما بعد بأنها سلمت المعلومات حول الحادث إلى مكتب التحقيقات الفدرالية.

ويعرف جورج سوروس كمؤسس ورئيس صندوق "Soros Fond Management"، كما يعد واحدا من أغنى أثرياء العالم. وأفادت مجلة "فوربس" بأن ثروته تقدر بنحو 25 مليار دولار. وكانت سوروس تعرض لحملة انتقادات قاسية من جانب اليمين الاسرائيلي حيث قال رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو بانه يمول اعمال معادية لاسرائيل فيما وصفه زعيم الحزب اليهودي ووزير التعليم الاسرائيلي بانه يشكل خطراء على مصالح اسرائيل ويمول نشاطات معادية للسامية.

#جورج سوروس #اسرائيل #امريكا

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