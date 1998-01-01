تطبيقات للأطفال بديلة عن مواقع التواصل الاجتماعي

وكالات / سما /

إن كنت من النوع الذي يترك هاتفًا ذكيًا أو جهازًا لوحيًا بين يدي طفل، فعلى الأقل تأكّد من تخصيص التجربة لتناسب عمره، اتبع إحدى طُرُق قفل التطبيقات بحسب نوع جهازك، واسمح فقط بالتطبيقات المناسبة للأطفال، وإن كنت تجد صعوبةً في الوصول إلى تطبيقات مناسبة للأطفال، فإليك القائمة التالية:

تطبيقات تعليمية

حروف الهجاء والأبجدية: ليتمكن من التواصل والتعلم، بكلِّ تأكيد على طفلك تعلّم اللغة العربية قبل أيّ شيء آخر، ويساعد هذا التطبيق الأطفال من عمر سنتين على البدء بتعلّم الحروف، ومبادئ القراءة، وأسماء بعض الأشياء. مهما كان ما سيتعلمه سيكون رائعًا لطفل في الثانية أو الثالثة من عمره، ولا داعي لانتظار إتمامه 6 سنوات حتى يدخل المدرسة، ويبدأ رحلته في التعلّم هناك، وهو متوفر للأندرويد ويمكن تحمليه من متجر جوجل بلاي.

LingoKids: بعد اللغة العربية من الجيد أيضًا تخصيص بعض الوقت لتعلّم لغة ثانية، وتأتي الإنجليزية في مقدمة اللغات؛ وذلك لانتشارها العالمي الكبير، ولأنَّها لغة التقنية والعلوم. يساعد هذا التطبيق الأطفال على تعلّم اللغة بطُرُق مبسطة بأُسلوب جميل ممتع، ومناهج تدريسية وضعها مختصون لتناسب جميع الشرائح العمرية بدءًا من عمر سنتين وحتى الخامسة أو السادسة، ويمكن تحمليه من متجر جوجل بلاي أو آب ستور.

TinyCards: تطبيق آخر بسيط من مطوري تطبيق تعلّم اللغات الشهير Duolingo، يعلّم الأطفال أو حتى الكبار أسماء الأشياء من خلال نظام البطاقات المصورة بمستويات تتدرج من السهل إلى الصعب، سيكون أيضًا إضافةً جيدةً لطفلك لتعلم اللغة الإنجليزية، ويمكن تحمليه من متجر جوجل بلاي أو آب ستور.

Kidlo Coding: هنالك لغة ثالثة على طفلك أن يتعلمها، وهي لغة البرمجة... نعم لن يكون بإمكان طفلك أن يكتب خوارزميات رياضية ويحل مسائل معقدة، ولكن تعلمه لمبادئ البرمجة وطريقة التفكير الرياضية سيساعده كثيرًا في حياته العملية في كافة الأصعدة، ويمكن تحمليه من متجر جوجل بلاي أو آب ستور.

تطبيقات التواصل

كي لا يتشتت طفلك في عالم تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي، أطلقت الشركات الكبرى مثل فيسبوك ويوتيوب إصدارات مخصصة للأطفال، تتضمن محتوى مناسبا لأعمارهم، وتضمن عدم وصولهم إلى محتوى مسيء أو غير مناسب لهم.

Youtube Kids: اختارت يوتيوب مجموعةً من القنوات التعليمية والترفيهية المناسبة للأطفال ووضعتها في تطبيق مخصص لهم، بعيد عن المحتوى العام، ويمكن تحمليه من متجر جوجل بلاي أو آب ستور.

Messneger Kids: يتيح التطبيق للأطفال إمكانية التواصل من خلال الصوت والصورة مع جهات اتصال يتمّ الموافقة عليها من قبل آبائهم، ويقدّم أيضًا خيارات ممتعةً مثل إضافة الفلاتر الحية إلى المكالمات وما إلى ذلك، ويمكن تحمليه من متجر جوجل بلاي أو آب ستور.

ألعاب جوال

Brain Games for Kids: مجموعة من الألعاب المصغرة تساعد على تحفيز دماغ طفلك وتنمية ذكائه من خلال التمرين. ألعاب الذاكرة، الصور المتطابقة، حل الأحاجي، الكلمات المتقاطعة والمزيد، ويمكن تحمليه من متجر جوجل.

Cut the Rope: لعبةٌ شهيرةٌ جدًا وبسيطة المبدأ، حيثُ عليك إيصال قطعة الحلوى إلى فم الديناصور الجميل من خلال قطع الخيط الذي يمسكها، ولكن هنالك بعض الصعوبات والحواجز التي ستظهر مع التقدم بالمراحل، ويمكن تحمليه من متجر جوجل بلاي أو آب ستور.