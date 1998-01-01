جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فيديو ..مستوطنون هاجموا المزارعين قرب نابلس دون تدخل جنود الاحتلال

الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو ..مستوطنون هاجموا المزارعين قرب نابلس دون تدخل جنود الاحتلال



نابلس / سما /

شفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن تصوير جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم يقفون مكتوفي الأيدي، بينما كان المستوطنون يرشقون الحجارة على المواطنين الفلسطينيين، ولم يتحركوا لوقفهم.

وقد وقع الحادث يوم السبت، قرابة الساعة العاشرة والنصف صباحا، عندما نزلت مجموعة من المستوطنين من بؤرة "جفعات رونين" ورشقوا الحجارة باتجاه مزارعين فلسطينيين تواجدوا في قطعة أرض زراعية بين بورين وحوارة.

ووفقا لتقارير فلسطينية نقلتها منظمة "يش دين"، فقد عاد المستوطنون إلى جفعات رونين بعد الحادث، وفي غضون نصف ساعة عادت مجموعة أكبر وواصلوا رشق الحجارة على الفلسطينيين الذين كانوا يقومون ببناء سياج في بورين.

في الفيديو الذي تم توثيق الجنود فيه، قامت مجموعة من عشرة مستوطنين على الأقل، بعضهم ملثمين، بإلقاء الحجارة على الفلسطينيين، وعلى بعد أمتار قليلة تواجد على الأقل ثلاثة جنود يرتدون الزي العسكري ولا يفعلون شيئاً.

وخلال مقطع الفيديو، الذي يستغرق حوالي دقيقة ونصف، يظهر المستوطنون وهم يكسرون السياج أثناء تواجد الجنود هناك.

وأدى الاعتداء إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح وتضرر سيارة يملكها المواطنون.

وزعم الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في رده، أنه "خلال ساعات ظهر يوم السبت، بدأ احتكاك، شمل إلقاء الحجارة على نطاق واسع بين المستوطنين والفلسطينيين، ومحاولة إشعال نار من قبل الفلسطينيين. وقام جنود الجيش وحرس الحدود، الذين وصلوا إلى الموقع فور بدء الاحتكاك، باستخدام الوسائل لوقف الاحتكاك ومنع حدوث حريق متعمد ومنع رشق الحجارة من قبل المستوطنين. يعرض مقطع الفيديو المعني صورة جزئية للحدث فقط".

أخبار ذات صلة

الشهيد باسل الاعرج

فيديو : لحظة اشتباك الشهيد الاعرج مع جنود الاحتلال و اغتياله

ارشيفية

فيديو : ماذا قالت القسام عن جنود (إسرائيل) ؟

482798M

مستوطنون يصيبون شابين بجروح ويعطبون اطارات مركبات في نابلس

بيت لحم: الوقائي يعتقل أمين سر فتح في مخيم عايدة ويستدعي ثلاثة هاجموا وفدا اميركيا

فيديو ..مصرع 4 مواطنين في تصادم بين سيارة إسرائيلية واخرى فلسطينية قرب نابلس

عملية طعن

المهاجم ترك في المكان حقيبة فيها هويته .. فيديو : لحظة طعن المستوطن قرب نابلس

الأكثر قراءة اليوم

تمويل قطري للرواتب وإدخال الوقود لغزة .. خطة الكابينيت الجديدة

لحية مزيفة.. صور: احد قتلة خاشقجي يرتدي ملابسه ويتجول في احياء اسطنبول

بماذا رد صائب عريقات على الدكتور أحمد يوسف؟

مصادر : بوادر إيجابية بتحرك ملف المصالحة بعد لقاء المخابرات المصرية بحماس

"ليبرمان": استنفذنا كل الخيارات ولا مفر من عملية عسكرية في غزة

الفيصل عرض على أردوغان إنهاء حصار قطر واغراءات مالية مقابل طي ملف خاشقجي

الوفد المصري يُغادر القطاع بعد لقائه قادة حماس

الأخبار الرئيسية

اردوغان

أردوغان: مقتل خاشقجي كان مدبرا و نمتلك أدلة قوية تثبت قتله بشكل وحشي

ارشيفية

"هيومن رايتس ووتش" تتهم حماس والسلطة بسحق معارضيهم وارتكاب جرائم ضد الانسانية

يديعوت : الكابينيت مقتنع بان عاصفة رعدية سببت إطلاق الصواريخ على بئر السبع وتل ابيب

معبر رفح -ارشيفية

صحيفة: حماس اعطت مهلة للمصريين حتى نهاية الشهر الحالي لتحسين الوضع في غزة

عباس طامل والرئيس عباس

ريشت كان العبرية : مصر تَعد بالضغط على الرئيس عباس لمنع فرض عقوبات جديدة