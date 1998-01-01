التربية: تدمير الاحتلال مدرسة "التحدي 10" في ابزيق جريمة نكراء

رام الله / سما /

أدانت وزارة التربية والتعليم العالي إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، على تدمير ومصادرة مدرسة ابزيق (التحدي 10) بمديرية تربية طوباس، واحتجاز طاقمها التدريسي.

وقالت الوزارة في بيان لها؛ إن تدمير المدرسة هي جريمة نكراء تضاف لسلسلة جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق التعليم ومؤسساته.

وأكدت "التربية" أن اعتداء الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة ضد مدارس التحدي التي تشيدها الوزارة في المناطق المستهدفة والنائية لن تثني عزيمة أبناء الأسرة التربوية وإصرارهم على مواصلة تعليم الطلبة وضمان حقهم في التعليم الآمن.

وجددت الوزارة دعوتها لكافة المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية والإعلامية لتحمل مسؤولياتها إزاء انتهاكات الاحتلال بحق التعليم، والعمل على فضحها وإثارتها في كافة المحافل والميادين.