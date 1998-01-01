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هاشم يعلن استقالته من خدمات خانيونس والإدارة ترفضها

الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هاشم يعلن استقالته من خدمات خانيونس والإدارة ترفضها



غزة / سما /

أعلن عماد هاشم استقالته من تدريب خدمات خانيونس, بعد الخسارة الثقيلة أمام بيت حانون الأهلي (0-6), ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري الدرجة الممتازة.

وأكد هاشم رحيله عن "الذئاب" بعد السقوط المُهين على يد "الحوانين", متمنيا التوفيق للفريق في الجولات المقبلة.

وفي سياق متصل, رفضت إدارة النادي الاستقالة التي تقدم بها هاشم, مجددة ثقتها به, لأجل العودة إلى الطريق الصحيح في الدرجة الممتازة.

يشار إلى أن هاشم تولى تدريب خدمات خانيونس قبل حوالي أسبوع, بعد رحيله عن خدمات الشاطئ عقب الجولة الخامسة.

#عماد هاشم #خدمات خانيونس

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