هاشم يعلن استقالته من خدمات خانيونس والإدارة ترفضها

غزة / سما /

أعلن عماد هاشم استقالته من تدريب خدمات خانيونس, بعد الخسارة الثقيلة أمام بيت حانون الأهلي (0-6), ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري الدرجة الممتازة.

وأكد هاشم رحيله عن "الذئاب" بعد السقوط المُهين على يد "الحوانين", متمنيا التوفيق للفريق في الجولات المقبلة.

وفي سياق متصل, رفضت إدارة النادي الاستقالة التي تقدم بها هاشم, مجددة ثقتها به, لأجل العودة إلى الطريق الصحيح في الدرجة الممتازة.

يشار إلى أن هاشم تولى تدريب خدمات خانيونس قبل حوالي أسبوع, بعد رحيله عن خدمات الشاطئ عقب الجولة الخامسة.