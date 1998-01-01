جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

د.عيسى: يجب توفير ميزانية للتعليم في القدس

الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

طالب الدكتور حنا عيسى أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية بضرورة العمل على تعزيز وعي المواطنين في القدس حول أهمية التعليم في العملية التنموية، وفضح الممارسات الإسرائيلية في قطاع التعليم التابع للبلدية والمعارف الإسرائيلية وفلسفتها المدمرة على المدى البعيد، والتواصل المستمر مع منظمة اليونسكو في هذا الصعيد.  وذلك نتيجة الواقع التعليمي الصعب في المدينة المقدسة، والضرورة الملحة لتعزيز صمود المقدسيين والحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية.

وناشد الدكتور عيسى بضرورة تعامل المجتمع الدولي مع القدس كأرض محتلة، وبالتالي تفعيل دور مديرية تربية القدس الشريف كمرجعية لقطاع التعليم في المدينة، بحيث تُمنح صلاحية الإشراف على المدارس الخاصة ومدارس وكالة الغوث.

ونوه الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية بأهمية العمل على تخصيص موازنة مستقلة من قِبل دولة فلسطين لتأمين الدعم المادي للطلاب والمدارس على حد سواء، الأمر الذي سيحدّ من نسب التسرب المدرسي العائدة إلى ضيق الظروف الاقتصادية، كما سيمكن المدارس من دفع رواتب مغرية تجذب أصحاب الكفاءات للاستغناء عن الدعم المقدم من بلدية الاحتلال، بالإضافة إلى ضرورة بناء المزيد من الغرف الصفية وتزويد المدارس بالأجهزة والمعدات اللازمة.

ويقول الأمين العام "يجب ممارسة ضغوط محلية ودولية على سلطات الاحتلال لوقف تقييد حرية الحركة للطلبة والمعلمين والتعاون مع مؤسسات حقوق الإنسان، ويجب توفير منح دراسية لخريجي الثانوية العامة للطلبة المقدسيين، والاهتمام بتأهيل الكوادر التعليمية من خلال تنظيم البرامج التدريبية المختلفة بشكل دوري، والتركيز على احتياجاتهم، خاصة في بيئة الاحتلال".

#حنا عيسى #تعليم

أخبار ذات صلة

محمد دحلان

دحلان ومفاوضات توفير الكهرباء لقطاع غزة

الانروا

واشنطن تجمد 125 مليون دولار من مساهمتها في ميزانية وكالة الاونروا

الحمد الله: ملتزمون بالمصالحة و ادراج موظفي غزة في ميزانية 2018

الرئيس عباس

تلفزيون اسرائيلي: الولايات المتحدة تجمد ميزانية المساعدات للفلسطينيين

عريقات

عريقات : لن نقلص ميزانية غزة وانفقنا ٩٦ مليون دولار الشهرين الماضيين

الاونروا :نحاول جاهدين توفير بدل ايجار للعائلات المدمرة بيوتها في غزة

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: سوري يقتل شقيقته الصغيرة بسلاح رشاش في مشهد مروع بذريعة غسل العار

تمويل قطري للرواتب وإدخال الوقود لغزة .. خطة الكابينيت الجديدة

لحية مزيفة.. صور: احد قتلة خاشقجي يرتدي ملابسه ويتجول في احياء اسطنبول

عادل إمام يكشف للمرة الأولى أحد أسرار "شاهد ما شافش حاجة"

بماذا رد صائب عريقات على الدكتور أحمد يوسف؟

"ليبرمان": استنفذنا كل الخيارات ولا مفر من عملية عسكرية في غزة

الوفد المصري يُغادر القطاع بعد لقائه قادة حماس

الأخبار الرئيسية

ارشيفية

"هيومن رايتس ووتش" تتهم حماس والسلطة الفلسطينية بسحق معارضيهم

معبر رفح -ارشيفية

صحيفة: حماس اعطت مهلة للمصريين حتى نهاية الشهر الحالي لتحسين الوضع في غزة

عباس طامل والرئيس عباس

ريشت كان العبرية : مصر تَعد بالضغط على الرئيس عباس لمنع فرض عقوبات جديدة

خاشقجي - ارشيف

"AP" الامريكية : قضية خاشقجي ستضع حدا لـ"صفقة القرن"

وفد المخابرات المصرية

مصادر : بوادر إيجابية بتحرك ملف المصالحة بعد لقاء المخابرات المصرية بحماس