فيديو.. لاعب غزي يبدع في الدوري المصري

غزة / سما /

قدّم اللاعب الغزي عبد الرحمن سلمان أوراق اعتماده في دوري الدرجة الرابعة المصري, عقب تألقه برفقة فريقه شباب البكاري.

وظهر سلمان أساسيا برفقة شباب البكاري خلال أول أسبوعين من الدوري, قبل أن يكافئ مدربه على الثقة التي منحه إياها, بإحرازه هدفا في الجولة الثانية أمام الوراق (7-1).

وعبّر اللاعب الغزي عن سعادته بسرعة انسجامه مع الفريق خلال المباريات, متمنيا أن يساهم بصعوده للدرجة الثالثة في نهاية الموسم.

ويعدّ سلمان اللاعب السابق لبيت لاهيا, هو الثاني من غزة الذي يلعب في مصر هذا الموسم, بعد محمود وادي نجم المصري البورسعيدي.

يشار إلى أن سلمان كان أحد أفضل لاعبي بيت لاهيا الموسم الماضي, بعدما سجل معه 5 أهداف في البطولات الغزية.