صحيفة: حماس اعطت مهلة للمصريين حتى نهاية الشهر الحالي لتحسين الوضع في غزة

غزة / سما /

لا تزال الجماهير الفلسطينية، بدفع من الفصائل والتنظيمات، تواصل ضغطها الميداني على الاحتلال الإسرائيلي عبر فعاليات «مسيرات العودة»، وآخرها المسير البحري بجانب إطلاق البالونات الحارقة، وذلك في وقت أبلغت فيه حركة «حماس» وفداً مصرياً من «المخابرات العامة» زار أمس قطاع غزة مجدداً، بموعد «نهائي» لحسم المماطلة في تقديم التحسينات المتفق عليها مع القاهرة والأمم المتحدة، علماً بأن هذا الوفد كان قد غادر قبل أسبوع إثر سخونة الوضع الأمني، وتقرر آنذاك أيضاً تأجيل زيارة وزير المخابرات عباس كامل.

يقول مصدر مطلع لـ«الأخبار» اللبنانية إن المصريين طلبوا من «حماس» المحافظة على الهدوء وتجنب استفزاز الاحتلال الذي بات في «أعلى استعداداته للمواجهة العسكرية»، لكن الحركة ردت بأنها «أولاً لا تخشى المواجهة»، وثانياً أن هناك إجماعاً وطنياً على رفض المماطلة في تقديم التحسينات حتى موعد هو نهاية الشهر الجاري.

وعلى مدار خمس ساعات، ناقش الوفد الذي يرأسه هذه المرة رئيس الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، اللواء أحمد عبد الخالق، ومعه العميد همام أبو زيد، عدداً من القضايا مع «حماس»، في مقر رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، كان منها ــــ كما تنقل المصادر ــــ قضية الصاروخين اللذين أطلقا من غزة تجاه مدينة بئر السبع و«ريشون ليتسيون» الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى مفاوضات التهدئة التي تعثرت قبل أسابيع.



النقاش عاد إلى قضية التحسينات الدولية ومشاريع الأمم المتحدة قريباً، لكن التركيز كان على موضوع إدخال الأموال إلى غزة (المنحة القطرية للرواتب)، وإعادة إدخال الوقود إلى محطة التوليد مع زيادته إلى نصف مليون ليتر يومياً لكي تعمل المحطة بكامل طاقتها، بالإضافة إلى تنفيذ التعهدات المصرية بتقديم تحسينات اقتصادية.

وكررت «حماس» الشكوى من بطء الحركة وصعوبة استيراد البضائع التجارية من مصر نتيجة بعض المضايقات والمبالغ الإضافية التي تفرضها «جهات سيادية». وبشأن الوضع الميداني، ركز المصريون على ضرورة تخفيف المسيرات ومنع الشبان من الوصول إلى السياج الحدودي، وذلك لتمكين كامل من الضغط على إسرائيل وتسهيل زيارته المفترض أن يتم التنسيق لها في نهاية هذا الأسبوع (الجمعة)، إذ من المقرر أن يجري 4 لقاءات في القطاع.

وبينما أبدت «حماس» إيجابية في التعامل، أكدت أنها لا تريد «تهدئة مؤقتة»، بل إنهاءً كاملاً للحصار عن القطاع، ولذلك سوف تستمر المسيرات حتى تحقيق الهدف المطلوب، تكمل المصادر نفسها