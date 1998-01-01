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نواب محافظة شمال غزة يزورون جرحى مسيرات العودة

الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/سما/

زار وفد من نواب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية بمحافظة شمال غزة وبمشاركة النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر وقيادة حركة حماس جرحى مسيرات العودة الكبرى في المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة والذين أصيبوا أثناء المسيرات التي خرجت تأكيداً على حق العودة.

وضم وفد النواب كل من النائب د. يوسف الشرافي، والنائب د. محمد شهاب، والنائب د. جميلة الشنطي، وعدد من قيادات الحركة في المحافظة.

وزار الوفد خلال الجولة أكثر من خمسين مصاباً والذين يمكثون في المستشفى الاندونيسي لتلقى العلاج ومن ضمنهم جرحى وصفت إصابتهم بالخطيرة جداً.

وأكد النواب أن غزة رغم ما تعانيه من جراح عميقة بسبب الحصار وآثار الحروب إلا أنها تقف بقوة في وجه الاحتلال الصهيوني، وأن غزة لن تتراجع ولن تتخلى عن حق شعبنا في العودة إلى أرضه المحتلة وتحرير الأرض والمقدسات.

من جانبهم ثمن الجرحى والمصابين هذه الزيارة التي تأتي في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، مؤكدين ثقتهم بأن النصر سيكون حليف شعبنا وقضيتنا الوطنية العادلة.

#مسيرات العودة

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