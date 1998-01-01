جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير الاتصالات يستقبل السفير الصيني

الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

استقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى فلسطين قوه وي.

وثمن موسى الدعم الصيني لفلسطين، مشيداً بالعلاقات المميزة التي تربط الشعبين الفلسطيني والصيني والعلاقات التاريخية بين البلدين.

وقدم الوزير شرحاً مفصلاً خلال الاجتماع عن عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاعاتها، وتحدث عن أهم المشاريع التي تنفذها الوزارة بالتعاون والشراكة مع وكالات دولية، مستعرضا واقع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين واهم المعيقات التي تواجه هذا القطاع.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني، وتقويته بالتعاون مع القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي.

وبحث الطرفان آفاق التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات الصينية المتميزة لتطوير البرمجيات والأعمال والتعاون مع مراكز التميز لإنشاء الاعمال الصغيرة والإبداع.

بدوره، شدد السفير الصيني على أهمية تعزيز التعاون بين الشعبين، مشيرا الى عمق العلاقة التاريخية بين الصين وفلسطين.

واعرب السفير عن سعادته لما يبديه الشعب الفلسطيني من تعاون في كافة المجالات، مبديا عن استعداد بلاده للتعاون مع فلسطين في مجال تكنولوجيا المعلومات كون الصين تعتبر من الدول المتقدمة في هذا المجال.

#وزير الاتصالات

أخبار ذات صلة

جواد عواد والسيسي - ارشيف

السيسي يستقبل وزير الصحة الفلسطيني ويبلغه تحياته للرئيس عباس

وزير الخارجية

وزير الخارجية يستدعي السفير لدى الولايات المتحدة "حسام زملط" للتشاور

صورة

المغرب تستدعي السفير الأمريكي بحضور السفير الفلسطيني

مصادر تكشف عن عودة الاتصالات بين فتح وحماس حول المصالحة

نبيل شعث

شعث : الرئيس لن يغادر الضفة لتجميده الاتصالات مع سلطات الاحتلال

الخارجية الامريكية- ارشيف

الخارجية الأمريكية تؤكد: الاتصالات مع السلطة لازالت مستمرة

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: سوري يقتل شقيقته الصغيرة بسلاح رشاش في مشهد مروع بذريعة غسل العار

بن سلمان لكوشنر : أشعر بالخيانة ولن أنسى انقلاب الغرب عليّ

لحية مزيفة.. صور: احد قتلة خاشقجي يرتدي ملابسه ويتجول في احياء اسطنبول

صور: وفد أمني مصري يصل غزة للإعداد لزيارة كامل و استكمال جهود التهدئة والمصالحة

عادل إمام يكشف للمرة الأولى أحد أسرار "شاهد ما شافش حاجة"

"ليبرمان": استنفذنا كل الخيارات ولا مفر من عملية عسكرية في غزة

بماذا رد صائب عريقات على الدكتور أحمد يوسف؟

الأخبار الرئيسية

معبر رفح -ارشيفية

صحيفة: حماس اعطت مهلة للمصريين حتى نهاية الشهر الحالي لتحسين الوضع في غزة

عباس طامل والرئيس عباس

ريشت كان العبرية : مصر تَعد بالضغط على الرئيس عباس لمنع فرض عقوبات جديدة

خاشقجي - ارشيف

"AP" الامريكية : قضية خاشقجي ستضع حدا لـ"صفقة القرن"

وفد المخابرات المصرية

مصادر : بوادر إيجابية بتحرك ملف المصالحة بعد لقاء المخابرات المصرية بحماس

الكابينت

تمويل قطري للرواتب وإدخال الوقود لغزة .. خطة الكابينيت الجديدة