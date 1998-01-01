وزير الاتصالات يستقبل السفير الصيني

رام الله / سما /

استقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى فلسطين قوه وي.

وثمن موسى الدعم الصيني لفلسطين، مشيداً بالعلاقات المميزة التي تربط الشعبين الفلسطيني والصيني والعلاقات التاريخية بين البلدين.

وقدم الوزير شرحاً مفصلاً خلال الاجتماع عن عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاعاتها، وتحدث عن أهم المشاريع التي تنفذها الوزارة بالتعاون والشراكة مع وكالات دولية، مستعرضا واقع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين واهم المعيقات التي تواجه هذا القطاع.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني، وتقويته بالتعاون مع القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي.

وبحث الطرفان آفاق التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات الصينية المتميزة لتطوير البرمجيات والأعمال والتعاون مع مراكز التميز لإنشاء الاعمال الصغيرة والإبداع.

بدوره، شدد السفير الصيني على أهمية تعزيز التعاون بين الشعبين، مشيرا الى عمق العلاقة التاريخية بين الصين وفلسطين.

واعرب السفير عن سعادته لما يبديه الشعب الفلسطيني من تعاون في كافة المجالات، مبديا عن استعداد بلاده للتعاون مع فلسطين في مجال تكنولوجيا المعلومات كون الصين تعتبر من الدول المتقدمة في هذا المجال.