جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قانون جديد: علاج المصابين من منفذي العلميات على حساب السلطة

الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قانون جديد: علاج المصابين من منفذي العلميات على حساب السلطة



القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة "السابعة العبرية"، صباح اليوم الثلاثاء، النقاب عن مشروع قانون جديد، ناقشته لجنة الرخاء بالكنيست، ويقضي بوقف تمويل المصابين من منفذي العمليات الفلسطييين، بعد اعتقالهم، على حساب "إسرائيل". 

وذكرت القناة العبرية، أن "إسرائيل" تدفع مبلغ اجمالي قدره 25 مليون شيكل، على علاج منفذي العمليات الذين يتم اعتقالهم بعد اصابتهم، وأن مشروع القانون يقضي بوقف ذلك، وعلاجهم على نفقات السلطة الفلسطينية.

وقالت القناة العبرية، إن القانون يقضي، بأن أي شخص يتم اعتقاله وهو مصاب، في أعقاب تنفيذ عملية أمنية، ضد مواطني "إسرائيل"، لن يتم علاجه على نفقات الدولة، ويجب أن يتم علاجه على حساب السلطة الفلسطينية.

وأضافت القناة، إنه وبعد الانتهاء من مناقشة القانون باللجنة، سيتم عرضه على الكنيست للتصويت بالقراءة الأولي.

أخبار ذات صلة

ارشيفية

الحلو ينفي صدور قانون تقاعد مبكر جديد

جامعة الاقصى -ارشيفية

التربية: إعفاء طلبة الأقصى من رسوم الفصل الثاني و قانون تعليم عالٍ جديد

اغتصاب

السلطة الفلسطينية تقرر الغاء قانون الزواج من المغتصب

مجلس الشيوخ الأمريكي

مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على قانون لوقف تمويل السلطة الفلسطينية

ميلادينوف

ميلادنوف : نقترب من نزاع جديد في غزة وعلى السلطة الا تتخلى عن القطاع

مقاطعة

تشريع أمريكي جديد يمنح ترامب السلطة لمعاقبة الشركات التي تقاطع إسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: سوري يقتل شقيقته الصغيرة بسلاح رشاش في مشهد مروع بذريعة غسل العار

بن سلمان لكوشنر : أشعر بالخيانة ولن أنسى انقلاب الغرب عليّ

لحية مزيفة.. صور: احد قتلة خاشقجي يرتدي ملابسه ويتجول في احياء اسطنبول

صور: وفد أمني مصري يصل غزة للإعداد لزيارة كامل و استكمال جهود التهدئة والمصالحة

عادل إمام يكشف للمرة الأولى أحد أسرار "شاهد ما شافش حاجة"

"ليبرمان": استنفذنا كل الخيارات ولا مفر من عملية عسكرية في غزة

بماذا رد صائب عريقات على الدكتور أحمد يوسف؟

الأخبار الرئيسية

معبر رفح -ارشيفية

صحيفة: حماس اعطت مهلة للمصريين حتى نهاية الشهر الحالي لتحسين الوضع في غزة

عباس طامل والرئيس عباس

ريشت كان العبرية : مصر تَعد بالضغط على الرئيس عباس لمنع فرض عقوبات جديدة

خاشقجي - ارشيف

"AP" الامريكية : قضية خاشقجي ستضع حدا لـ"صفقة القرن"

وفد المخابرات المصرية

مصادر : بوادر إيجابية بتحرك ملف المصالحة بعد لقاء المخابرات المصرية بحماس

الكابينت

تمويل قطري للرواتب وإدخال الوقود لغزة .. خطة الكابينيت الجديدة