قانون جديد: علاج المصابين من منفذي العلميات على حساب السلطة

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة "السابعة العبرية"، صباح اليوم الثلاثاء، النقاب عن مشروع قانون جديد، ناقشته لجنة الرخاء بالكنيست، ويقضي بوقف تمويل المصابين من منفذي العمليات الفلسطييين، بعد اعتقالهم، على حساب "إسرائيل".

وذكرت القناة العبرية، أن "إسرائيل" تدفع مبلغ اجمالي قدره 25 مليون شيكل، على علاج منفذي العمليات الذين يتم اعتقالهم بعد اصابتهم، وأن مشروع القانون يقضي بوقف ذلك، وعلاجهم على نفقات السلطة الفلسطينية.

وقالت القناة العبرية، إن القانون يقضي، بأن أي شخص يتم اعتقاله وهو مصاب، في أعقاب تنفيذ عملية أمنية، ضد مواطني "إسرائيل"، لن يتم علاجه على نفقات الدولة، ويجب أن يتم علاجه على حساب السلطة الفلسطينية.

وأضافت القناة، إنه وبعد الانتهاء من مناقشة القانون باللجنة، سيتم عرضه على الكنيست للتصويت بالقراءة الأولي.