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الاحتلال يعتقل مواطنا من بيت امر شمال الخليل

الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، مواطنا من بلدة بيت امر شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي داهمت فجر اليوم بلدة بيت أمر واعتقلت الشاب محمد خالد صبارنة.

كما داهمت قوات الاحتلال الظاهرية وحلحول وعدة أحياء بمدينة الخليل واندلعت مواجهات طفيفة في البلدتين، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل سعير ويطا، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الاحتلال الاسرائيلي

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