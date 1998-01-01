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دير شبيغل: زعيم جالية يهودية في ألمانيا مسيحي

الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 07:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دير شبيغل: زعيم جالية يهودية في ألمانيا مسيحي



برلين/ وكالات/

فجرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية قنبلة من العيار الثقيل حول زعيم جالية يهودية في البلاد، فولفغانغ زايبرت، مؤكدة أنه ليس يهوديا. وحارب أفراد من عائلته إلى جانب ألمانيا النازية.

وأفادت الصحيفة واسعة الانتشار، نقلا عن وثائق عائلية، بأن زايبرت (71 عاما) الذي يترأس الجالية اليهودية في مدينة بينهبرغ شمالي ألمانيا، لم يعتنق أبدا الدين اليهودي، ولم يكن والداه أو أجداده من اليهود بل من المسيحيين البروتستانتيين.

وأكد التقرير أن زايبرت عُمّد وعمره ثلاث سنوات، مشيرة إلى تورطه في قضايا احتيال واختلاس.

ونفى زايبرت قطعيا هذا التقرير، متعهدا بالرد عليه في الأسبوع الجاري بعد التشاور مع محاميه.

واكتسب زايبرت شهرة في البلاد في عام 2014، حين منحت جاليته ملجأ داخل كنائسها للاجئين مسلمين.

#المانيا #يهود #مسيحي #جالية

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