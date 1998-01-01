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السعودية: صرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة في 1 يناير 2019

الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 07:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية: صرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة في 1 يناير 2019



الرياض - وكالات -

أكد وزير الخدمة المدنية السعودي، سليمان بن عبد الله الحمدان، أن صرف العلاوة السنوية سيجري بناء على الأمر الملكي المناسب مع بداية السنة المالية في 1 يناير 2019.

وأكد الحمدان، خلال مداخلة هاتفية مع نشرة الرابعة في قناة "العربية"، اليوم الاثنين، أن التعديلات التي شملها نظام الخدمة المدنية في شهر رمضان وتضمن تعديل مادة لتطوير الأداء لن تطبق في المرحلة الحالية، حيث سيتم تطبيقها بعد استكمال اللوائح.

وأشار وزير الخدمة المدنية السعودي إلى أن العلاوة سيتم صرفها هذا العام وفق الإجراءات السابقة.

وسبق أن ذكرت وسائل الإعلام السعودية أن سلطات المملكة اتخذت قرارا بإعادة العلاوات السنوية لجميع موظفي الدولة إلى وضعها السابق الذي كانت عليه قبل العام 2016.

وقالت صحيفتا "الوطن" و"عكاظ" المحليتان واسعتا الانتشار إن مصادر عليا أكدت إعادة العلاوة السنوية "لكافة موظفي الدولة" وفقا للأوضاع والإجراءات السابقة التي كانت مطبقة قبل التعليق الذي تم في عام 2016.

وبدورها، ذكرت صحيفة "سبق" الإلكترونية أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وافق "على ما رأته اللجنة المالية برئاسة... الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بإعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها السابق".

وخفضت الحكومة السعودية علاوات موظفي الدولة في سبتمبر 2016 تحت ضغط انخفاض أسعار النفط، لكنها قالت في أبريل 2017 إنها ستعيدها إلى وضعها من أجل تحفيز النمو الاقتصادي بعد تسجيل عجز أقل من المتوقع في الميزانية.

وفي يونيو 2017، اتخذ مرسوم ملكي خطوة أخرى صوب إعادة العلاوات بأثر رجعي إلى ما كانت عليه في سبتمبر أيلول 2016.

#السعودية #علاوات

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