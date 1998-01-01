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قناة عبرية: ترامب أبلغ ماكرون بأنه "مستعد للضغط" على نتنياهو وان يكون قاسيا معه

الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 07:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: ترامب أبلغ ماكرون بأنه "مستعد للضغط" على نتنياهو وان يكون قاسيا معه



القدس المحتلة / سما /

 قالت القناة العبرية العاشرة، مساء الاثنين، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعترف للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد أن يحقق أي تقدم في عملية السلام.

ونقلت القناة عن مصادر دبلوماسية غربية قولها، ان اقوال الرئيس الأميركي جاءت خلال لقائه مع نظيره الفرنسي على هامش جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في الرابع والعشرين من سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد أن سأله ماكرون عن موقفه من الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وبحسب المصادر، فإن ترامب أبلغ ماكرون بأنه "مستعد للضغط على نتنياهو" لقبول خطة السلام الأميركية والتي من المتوقع أن يتم نشرها خلال الأشهر المقبلة.

وحسب ذات المصدر فان ترامب قال خلال اللقاء "نحن نمنح إسرائيل 5 مليارات دولار سنويا ونقلنا سفارتنا إلى القدس، ويمكنني أن أكون صارما مع نتنياهو بشأن خطة السلام، تماما كما كنت متشددا مع الفلسطينيين .. يمكنني الضغط على نتنياهو وأن أكون قاسيا عليه كما كنت مع الفلسطينيين من أجل إحراز التقدم المطلوب في عملية السلام".

ووفقا للمصادر، فإن ماكرون قال لترامب بأن انطباعه بأن نتنياهو لا يريد حقا التقدم في عملية السلام وأنه يفضل الوضع الراهن. فكان رد ترامب بأنه يميل إلى هذا التحليل وأنه على وشك الوصول إلى نفس النتيجة.

وسأل الرئيس الفرنسي نظيره الأميركي حول موقفه المشدد من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فقال " "كنت قاسيا مع الفلسطينيين لأنهم لم يرغبوا في التحدث إلينا وهو أمر غير مقبول".

#ترامب #نتنياهو #سلام

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