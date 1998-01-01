خاشقجي.. القحطاني قال للطاقم: اريد رأس هذا الكلب..فقطعوا رأسه كما ضرب الحريري

الرياض / وكالات /

كشفت وكالة "رويترز"، عن مصادر استخباراتية تركية، أدوارا "مثيرة" للمستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، في قضية قتل الكاتب جمال خاشقجي وخطف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وذكرت رويترز نقلا عن مصدرين تركيين، قولهما إن "سعود القحطاني استقبل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في غرفة وأمر فريقا بضربه بينما كان هو يلعن المسؤول اللبناني ليجبره على الاستقالة التي بثت في خطاب القاه عبر التلفزيون".

وأضافت "رويترز": "نقلا عن مصدر تركي وآخر غربي، قولهما إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحتفظ بمكالمة صوتية للقحطاني عبر "سكايب"، تدينه في قضية خاشقجي".



ونوهت الوكالة أن أردوغان رفض تسليم نسخة من التسجيل للولايات المتحدة.وحول دوره في قضية خاشقجي، ذكرت "رويترز"، أن القحطاني وجّه شتائم إلى خاشقجي عبر "سكايب"، فرد عليها الأخير بمثلها، وعندها طالب القحطاني بـ"إحضار رأس الكلب"، في إشارة إلى خاشقجي.

وقالت إن فيديو اختطاف خاشقجي تم بثه للقحطاني عبر "سكايب"، إلا أن المصدر التركي لم يتأكد ما إن كان المسؤول السعودي المقال من مناصبه حضر عملية القتل أم لا.

