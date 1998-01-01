ريشت كان العبرية : مصر تَعد بالضغط على الرئيس عباس لمنع فرض عقوبات جديدة

القدس المحتلة/سما/

قال موقع "ريشت كان" العبري إن وفد المخابرات المصرية الذي التقى قيادة حماس في غزة، امس الاثنين، وعد بممارسة ضغوط على أبو مازن وإجباره على عدم فرض عقوبات جديدة على القطاع وعدم حل المجلس التشريعي الفلسطيني.

وكان رئيس السلطة محمود عباس، كلّف –في وقت سابق- حكومة "الوفاق الوطني" إعداد "تصور كامل حول وقف تمويل غزة، بما في ذلك رواتب الموظفين ووزارتي الصحة والتعليم ورواتب الشؤون الاجتماعية".

ووفق الموقع العبري، فإن حماس طالبت الوفد المصري بتجديد تدفق الوقود للقطاع وزيادة الكمية المدخلة يومياً إلى 400 ألف لتر.

وفي وقت سابق، أنهت حركة حماس لقاءً مطولاً استمر 5 ساعات مع وفد المخابرات المصرية الذي وصل إلى قطاع غزة الاثنين.

وكان رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل كلّف وفدًا برئاسة وكيل المخابرات اللواء أيمن بديع، وعضوية اللواء أحمد عبد الخالق بالتوجه إلى غزة.

وتتوسط القاهرة منذ سنوات في ملفات فلسطينية أبرزها المصالحة الداخلية بين حركتي فتح وحماس، ووقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية و"إسرائيل"، وما يترتب على ذلك من مطالبات فلسطينية بضرورة إنهاء الحصار الإسرائيلي على القطاع لتحسين الأوضاع المعيشية للسكان.