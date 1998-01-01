جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ريشت كان العبرية : مصر تَعد بالضغط على الرئيس عباس لمنع فرض عقوبات جديدة

الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 07:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريشت كان العبرية : مصر تَعد بالضغط على الرئيس عباس لمنع فرض عقوبات جديدة



القدس المحتلة/سما/

قال موقع "ريشت كان" العبري إن وفد المخابرات المصرية الذي التقى قيادة حماس في غزة، امس الاثنين، وعد بممارسة ضغوط على أبو مازن وإجباره على عدم فرض عقوبات جديدة على القطاع وعدم حل المجلس التشريعي الفلسطيني.

وكان رئيس السلطة محمود عباس، كلّف –في وقت سابق- حكومة "الوفاق الوطني" إعداد "تصور كامل حول وقف تمويل غزة، بما في ذلك رواتب الموظفين ووزارتي الصحة والتعليم ورواتب الشؤون الاجتماعية".

ووفق الموقع العبري، فإن حماس طالبت الوفد المصري بتجديد تدفق الوقود للقطاع وزيادة الكمية المدخلة يومياً إلى 400 ألف لتر.

وفي وقت سابق، أنهت حركة حماس لقاءً مطولاً استمر 5 ساعات مع وفد المخابرات المصرية الذي وصل إلى قطاع غزة الاثنين.

وكان رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل كلّف وفدًا برئاسة وكيل المخابرات اللواء أيمن بديع، وعضوية اللواء أحمد عبد الخالق بالتوجه إلى غزة.

وتتوسط القاهرة منذ سنوات في ملفات فلسطينية أبرزها المصالحة الداخلية بين حركتي فتح وحماس، ووقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية و"إسرائيل"، وما يترتب على ذلك من مطالبات فلسطينية بضرورة إنهاء الحصار الإسرائيلي على القطاع لتحسين الأوضاع المعيشية للسكان.

#مصر #اسرائيل #حماس #غزة

أخبار ذات صلة

حماس

حماس ترد على تحذيرات الاحتلال بفرض الرئيس عباس عقوبات جديدة على غزة

عباس - ارشيف

الاجهزة الأمنية الاسرائيلية تحذر : عقوبات جديدة للرئيس عباس على غزة الاسبوع القادم

حماس

صحيفة: القاهرة تتحرك لمنع عقوبات عباس بعد تلويح "حماس" بـ "انفجار" في غزة

عريقات

عريقات: الرئيس لن يفرض عقوبات جديدة على غزة ويستهجن استعداد حماس للحوار مع أمريكا

محمد مصطفى

صحيفة: محمد مصطفى أبرز مرشحي الرئيس عباس لتشكيل حكومة جديدة

الرئيس عباس

الرئيس: لن نعاقب شعبنا في غزة وقد نلجأ إلى فرض عقوبات مالية على قيادة حماس

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: سوري يقتل شقيقته الصغيرة بسلاح رشاش في مشهد مروع بذريعة غسل العار

سابقة ملفتة للنظر.. “نيويورك تايمز” تنشر مقالاً بالعربية: رئيس منبطح وأمير مجنون

بن سلمان لكوشنر : أشعر بالخيانة ولن أنسى انقلاب الغرب عليّ

صور: وفد أمني مصري يصل غزة للإعداد لزيارة كامل و استكمال جهود التهدئة والمصالحة

لحية مزيفة.. صور: احد قتلة خاشقجي يرتدي ملابسه ويتجول في احياء اسطنبول

عادل إمام يكشف للمرة الأولى أحد أسرار "شاهد ما شافش حاجة"

"ليبرمان": استنفذنا كل الخيارات ولا مفر من عملية عسكرية في غزة

الأخبار الرئيسية

خاشقجي - ارشيف

"AP" الامريكية : قضية خاشقجي ستضع حدا لـ"صفقة القرن"

وفد المخابرات المصرية

مصادر : بوادر إيجابية بتحرك ملف المصالحة بعد لقاء المخابرات المصرية بحماس

الكابينت

تمويل قطري للرواتب وإدخال الوقود لغزة .. خطة الكابينيت الجديدة

كوشنير

كوشنير: الفلسطينيون سيوافقون على خطة السلام

اصابات خلال استهداف الاحتلال المشاركين في الحراك البحري بقنابل الغاز شمال القطاع