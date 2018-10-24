حالة الطقس

رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم حارا الى شديد الحرارة ومغبراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى غائمة معتدلة في معظم المناطق، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ،والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الاربعاء 2018/10/24: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم حارا الى شديد الحرارة ومغبراً ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، والفرصة مهيأه لسقوط امطار خفيفة فوق بعض المناطق ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول في ساعات المساء الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



الخميس 2018/10/25: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم باردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية الى جنوبيةغربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.





الجمعة 2018/10/26: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم بارداً نسبياً الى بارد ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات النهار لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية الى جنوبيةغربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

