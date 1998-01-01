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شاهد .. وفاة طفلة من غزة في غرق قارب مهاجرين في تركيا

الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 07:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. وفاة طفلة من غزة في غرق قارب مهاجرين في تركيا



اسطنبول / وكالات /
اكدت مصادر تركية وفاة الطفلة الفلسطينية ملاك رباح أبو جزر من مدينة رفح في قطاع غزة، جراء غرق مركب للمهاجرين كان يقلّها وعائلتها قبالة شواطئ مدينة بودروم التركية.واكدت الشرطة التركية ان مركبا للمهاجرين تعرض للغرق قبالة شواطئ مدينة بودرم التركيّة، أدّى إلى وفاة طفلين، بينهم الطفلة الفلسطينية ملاك، وإصابة بعض أفراد عائلتها.
 
وتمّكن خفر السواحل التركية من إنقاذ 17 من ركّاب القارب، وأوردت مصادر أنّ العديد من ركّابه هم من الفارّين من سوريا تجاه أوروبا، ومن المرجّح أن يكون بينهم لاجئون فلسطينيون.
 
من جهتها، حذّرت مجموعة الإنقاذ الموحّد للإغاثة الإنسانيّة من القوارب السريعة، ومن الحالة المناخيّة غير المستقّرة التي تؤدي إلى كوارث غرق متكررة.
 
ونشرت وسائل إعلام تركية، مقطعا مصورا يظهر شرطيا تركيا يذرف الدموع على الطفلة ابو جزر، كان يسعفها بعد أن انتشلها من البحر، جراء غرق مركب كانت على متنه في مياه المتوسط.
 
وذكرت وكالة الأناضول للأنباء، أن شرطيا تركيا كان يسابق الزمن لإيصال طفلة مهاجرة إلى سيارة الإسعاف، ليذرف بعدها الدموع أثناء مشاهدته محاولات الكادر الطبي إنعاش قلبها.
ولم يبرح الشرطي المكان وظل يراقب محاولات الكادر الطبي إنعاش قلب الطفلة في سيارة الإسعاف، وهو يذرف الدموع من أجلها.
 
ورغم محاولات الأطباء إنقاذها، فارقت الطفلة الحياة في المستشفى الذي نقلت إليه.
 
#طفلة فلسطينية #تركيا #غزة

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