المالكي يحذر من إجراءات جيش الاحتلال التكتيكية بشأن تأجيل إخلاء الخان الاحمر

وقال المالكي، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، مساء اليوم الاثنين، "إن إسرائيل بدأت تأخذ بعين الاعتبار حجم ردود الفعل الدولية حيال ما تقوم به تجاه الخان الأحمر، خاصة بعد أن أصدرت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية بيانا قويا، بالإضافة إلى بيانات أخرى من الاتحاد الأوروبي حذر فيها إسرائيل من الإقدام على هدم القرية، كذلك موقف الشعب الفلسطيني المتماسك حيال القرية والتهديدات المحدقة بها".

وأضاف أن كل هذه الأمور جعلت الحكومة الإسرائيلية تفكر بشكل تكتيكي في كيفية التغلب على هذه الردود عبر محاولة إعطاء معلومات مضللة أنها تريد إعادة النظر في عملية الهدم للحديث مع السكان أو إقناعهم بالانتقال الطوعي، في محاولة لتخفيف ردود الفعل، ومن ثم تنقض مرة واحدة على الخان الأحمر وتنهي كل شيء.

وأوضح أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعلم أن الردود الدولية في حال إقدامها على هدم قرية الخان الأحمر لن ترتقي إلى المستوى المطلوب، ولن تتعدى مستوى الانتقاد، وما قررته حكومة الاحتلال بشأن تأجيل هدم الخان الأحمر هو إجراء تكتيكي، محذرا شعبنا والمجتمع الدولي من هذا المخطط.