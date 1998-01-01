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كوشنير: الفلسطينيون سيوافقون على خطة السلام

الإثنين 22 أكتوبر 2018 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوشنير: الفلسطينيون سيوافقون على خطة السلام



القدس المحتلة / سما /

 قال صهر ترامب جاريد كوشنر، وهو مبعوثه الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، إن "النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لا يزال مستمرا منذ وقت طويل"، معربا عن أمله في "أن يتخذ المسؤولون الخطوة الشجاعة والتوصل لاتفاق".

وحول ما يعرف بـ"صفقة القرن"، قال كوشنر إن "الوضع القائم لا يمكنه أن يستمر. مثل هذا الوضع سيوصلنا الى ما هو أسوأ".

وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إنه "في مرحلة ما على القيادات أن تتخذ قرارا شجاعا وأن يتوصلوا لاتفاق، ونأمل بأن الطرفين جاهزان للقيام بذلك".

وحول التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية على خلفية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الى القدس، والاعلان عن القدس على أنها عاصمة لإسرائيل، قال كوشنر إنه "بعد عرض خطة السلام، سيقرأها الفلسطينيون وسيوافقون عليها وسيدخلون في مفاوضات".

وأضاف "أعتقد أننا حققنا اختراقا في هذه القضية، والرئيس قام بعمل جيد في محاولة لمنع التفكير القديم".

وأشار كوشنر الى أن "في المرحلة الأولى، أردت إدراك ما هو الوضع الآن، ولذلك قمت بسلسلة محادثات مع شخصيات كثيرة في منطقة الشرق الأوسط، ومع مسؤولون سابقين في المفاوضات التي جرت قديما"."I24"

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