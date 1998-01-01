جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

لحية مزيفة.. صور: احد قتلة خاشقجي يرتدي ملابسه ويتجول في احياء اسطنبول

الإثنين 22 أكتوبر 2018 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
لحية مزيفة.. صور: احد قتلة خاشقجي يرتدي ملابسه ويتجول في احياء اسطنبول



وكالات

قال مسؤول تركي كبير لشبكة "سي أن أن" الأمريكية، إن الكاميرات التقطت صورا لأحد أعضاء المجموعة المسؤولة عن قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، بعد محاولته فبركة خروج خاشقجي من القنصلية، حيث ارتدى ثيابه ونظارته وساعة اليد الخاصه به، وخرج من البوابة الخلفية للقنصلية السعودية في إسطنبول.


وتظهر الكاميرات بحسب المقاطع المصورة التي نشرتها الشبكة، المدعو مصطفى المدني، وهو يرتدي ملابس خاشقجي، ويخرج بها من القنصلية، ليتجول في أحياء إسطنبول وصولا إلى منطقة "السلطان أحمد" حيث قام بتبديل ملابسه وعاد إلى الفندق.


وتتبعت الكاميرات في إسطنبول المدني أثناء تجوله في المدينة خطوة بخطوة.


واستخدم المدني لحية زائفة في محاولة للظهور بشكل مطابق للصحفي الذي قضى على يد المجموعة داخل القنصلية، وبررت السعودية مقتله بأنه حاول الصراخ، وقتل أثناء محاولة الفريق إسكاته.

#خاشقجي #ملابس #قتلة #مصطفى المدني
5
6
7
undefined

أخبار ذات صلة

اسطنبول : خاشقجي السعودي دخل تركيا فخرج القس الأمريكي

ميركل - ارشيف

ميركل: لا نقبل الرواية السعودية لمقتل خاشقجي في اسطنبول

مادة "لومينول" للبحث عن آثار خاشقجي البيولوجية في اسطنبول

جمال خاشقجي - ارشيف

هل ارتكب خاشقجي خطأ؟

خاشقجي

صحيفة: فضيحة خاشقجي تهز آلـ سعود

الجبير - ارشيف

الجبير: ولي العهد لم يكن على علم بقتل خاشقجي

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: سوري يقتل شقيقته الصغيرة بسلاح رشاش في مشهد مروع بذريعة غسل العار

سابقة ملفتة للنظر.. “نيويورك تايمز” تنشر مقالاً بالعربية: رئيس منبطح وأمير مجنون

بن سلمان لكوشنر : أشعر بالخيانة ولن أنسى انقلاب الغرب عليّ

الاناضول : إدخال 3 صناديق كبيرة إلى مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول

صور: استشهاد شاب بزعم تنفيذه عملية طعن في الخليل

ليبرمان: لا أؤمن بالتسوية السياسية مع حماس ويجب توجيه ضربة قاصمة لها

"المطرب هاتف مكتب بن سلمان 4 مرات عقب قتل خاشقجي"

الأخبار الرئيسية

الوفد المصري

الوفد المصري يُغادر القطاع بعد لقائه قادة حماس لبحث ملفي المصالحة والتهدئة

اصابات خلال استهداف الاحتلال المشاركين في الحراك البحري بقنابل الغاز شمال القطاع

ليبرمان - ارشيف

"ليبرمان": استنفذنا كل الخيارات ولا مفر من عملية عسكرية في غزة

الوفد الأمني المصري

صور: وفد أمني مصري يصل غزة للإعداد لزيارة كامل و استكمال جهود التهدئة والمصالحة

مكان العملية

صور: استشهاد شاب بزعم تنفيذه عملية طعن في الخليل