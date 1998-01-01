لحية مزيفة.. صور: احد قتلة خاشقجي يرتدي ملابسه ويتجول في احياء اسطنبول

وكالات

قال مسؤول تركي كبير لشبكة "سي أن أن" الأمريكية، إن الكاميرات التقطت صورا لأحد أعضاء المجموعة المسؤولة عن قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، بعد محاولته فبركة خروج خاشقجي من القنصلية، حيث ارتدى ثيابه ونظارته وساعة اليد الخاصه به، وخرج من البوابة الخلفية للقنصلية السعودية في إسطنبول.



وتظهر الكاميرات بحسب المقاطع المصورة التي نشرتها الشبكة، المدعو مصطفى المدني، وهو يرتدي ملابس خاشقجي، ويخرج بها من القنصلية، ليتجول في أحياء إسطنبول وصولا إلى منطقة "السلطان أحمد" حيث قام بتبديل ملابسه وعاد إلى الفندق.



وتتبعت الكاميرات في إسطنبول المدني أثناء تجوله في المدينة خطوة بخطوة.



واستخدم المدني لحية زائفة في محاولة للظهور بشكل مطابق للصحفي الذي قضى على يد المجموعة داخل القنصلية، وبررت السعودية مقتله بأنه حاول الصراخ، وقتل أثناء محاولة الفريق إسكاته.