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مسؤول الملف الفلسطيني في جريدة “الشرق الأوسط” يستقيل احتجاجاً على مقتل خاشقجي

الإثنين 22 أكتوبر 2018 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول الملف الفلسطيني في جريدة “الشرق الأوسط” يستقيل احتجاجاً على مقتل خاشقجي



لندن / وكالات /

أعلن الصحافي ربعي المدهون رئيس الملف الفلسطيني بصحيفة “الشرق الأوسط” استقالته عن الصحيفة، على خلفية قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشوقجي.

وقال المدهون في بيان نشره على حسابه في فيسبوك  ” اليوم قدّمت استقالتي من العمل في جريدة “الشرق الأوسط”، في لندن، بعد 18 عاما، قضيت معظمها مسؤولا للملف الفلسطيني.” .

وأضاف المدهون مبينا سبب استقالته قائلا ” كنت أتمنى أن اختتم حياتي المهنية بحفل بهيج بين زملائي وأصدقائي. خططت لأن يكون ذلك بعد ثمانية أشهر تقريبا، حين ينتهي عقد العمل. . لكن ما حدث بعد ظهر 2 أكتوبر الحالي، وضع حدا لكل شيء. كل شيء. قلب حياتي التي كانت ترتب خطواتها لتقاعد هادئ “آمن”. كان مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي صادما. كان مفزعا، مرعبا، موجعا، مفجعا، مؤلما، بشعا وغير مسبوق. يستحق كل من خطط لقتل جمال أو شارك في قتله، عقوبة بحجم الجريمة وطبيعة دوره فيها.”

ويذكر أن ربيع المدهون كان قد فاز الروائي ربعي المدهون بالجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها التاسعة عن روايته “مصائر: كونشرتو الهولوكوست والنكبة” وهو أول فلسطيني يفوز بالجائزة التي سبق وأن وصل لقائمتها القصيرة في العام 2010.

ويشار إلى أن المدهون كاتب فلسطيني ولد في مدينة المجدل عسقلان، في جنوب فلسطين عام 1945. وهاجرت عائلته خلال النكبة عام 1948 إلى خان يونس في قطاع غزة.

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