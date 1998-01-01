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لم يتم الإعلان عن نتائج اللقاء

الوفد المصري يُغادر القطاع بعد لقائه قادة حماس لبحث ملفي المصالحة والتهدئة

الإثنين 22 أكتوبر 2018 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوفد المصري يُغادر القطاع بعد لقائه قادة حماس لبحث ملفي المصالحة والتهدئة



غزة/سما/

غادر مساء اليوم الإثنين، الوفد الأمني المصري قطاع غزّة عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شمالي القطاع، بعد زيارة استمرت ساعات التقى خلالها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مكتبة بغزّة.

وأفادت مصادر اعلامية بمغادرة الوفد الأمني المصري قطاع غزّة، بعد أنّ التقى هنية وقيادة حركة حماس، في جلسة استمرت خمس ساعاتٍ متواصلة، جرى خلالها بحث ملفي التهدئة مع إسرائيل، ةوالمصالحة مع حركة فتح.

وأشارت إلى أنّه لم يتم الإعلان عن نتائج اللقاء أو أي تفاصيل أخرى، موضحاً أنّه جرى بحث زيارة وزير المخابرات المصري اللواء عباس كامل المرتقبة إلى قطاع غزّة والمنطقة.

ومن المقرر أنّ يزور وزير المخابرات المصري اللواء عباس كامل،  قطاع غزّة والضفة الغربية وإسرائيل، لبحث ملفات مهمة بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك بعد أن تم تأجيل الزيارة السابقة التي كانت مقررة الخميس الماضي.

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