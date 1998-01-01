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محكمة الاحتلال تقرر الافراج عن محافظ القدس بشروط

الإثنين 22 أكتوبر 2018 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الاحتلال تقرر الافراج عن محافظ القدس بشروط



القدس المحتلة / سما /

قررت محكمة الاحتلال عصر اليوم الافراج عن محافظ محافظة القدس عدنان غيث .

وأفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود، أن "المحكمة المركزية" بالقدس قبلت استئناف الهيئة، للاعتراض على تمديد توقيف محافظ محافظة القدس عدنان غيث، وقررت الإفراج عنه.

وقال محمود: ان المحكمة طلبت تأجيل الإفراج عن غيث حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، بذريعة إعطاء نيابة الاحتلال الإسرائيلية، مهلة التوجه للمحكمة العليا للاعتراض على قرار الإفراج.

وأضاف: ان قرار الإفراج جاء بشرط إبعاد المحافظ غيث عن القدس إلى منطقة وادي الجوز وحبسه منزليا لمدة سبعة أيام، وغرامة مالية قدرها 20.000 ألف شيقل.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قد تقدمت صباح الاثنين، ومن خلال محاميها محمد محمود باستئناف لدى المحكمة المركزية بالقدس للاعتراض على مدة توقيف محافظ محافظة القدس عدنان غيث.

كما كانت "محكمة صلح القدس" مددت أمس توقيف المحافظ غيث ثلاثة أيام، ويقبع في مركز توقيف المسكوبية بالقدس.

واعتقل غيث يوم أول من أمس في كمين نصب له في بلدة بيت حنينا شمال القدس، حيث اعترضته مخابرات وشرطة الاحتلال، وبعد توقيفه تم تحويله لمركز شرطة المسكوبية بالقدس.

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