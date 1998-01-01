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نشوب ثلاثة حرائق في مستوطنات غلاف غزة

الإثنين 22 أكتوبر 2018 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
نشوب ثلاثة حرائق في مستوطنات غلاف غزة



غزة/سما/

أعلنت فرق الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، عن متابعتها لاندلاع 3 حرائق في غلاف قطاع غزة نهار اليوم نتيجة سقوط وسائل حارقة من غزة.

وذكر موقع "واللا" العبري أنه جرى السيطرة على الحرائق عبر فرق من الصندوق القومي الإسرائيلي "كيرن كاييمت" والإطفاء الإسرائيلية.

واستخدم شبان طائرات ورقة وبالونات وسيلة لإيصال شعلة حارقة إلى غلاف غزة، ضمن أدوات المقاومة الشعبية التي تصاعدت مع انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي القطاع في 30 آذار الماضي، ورداً على قمع قوات الاحتلال المسيرات السلمية، وقتلها 205 مواطنين شاركوا فيها حتى اليوم.

وقالت "سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية" إن الحرائق أتت على 32 ألف دونم من الأحراش والمناطق الزراعية والطبيعية في الغلاف، بما يوازي 14% من مجمل المحميات الطبيعية في مستوطنات غلاف قطاع غزة وقدرت الخسائر المادية في المحميات الطبيعية فقط بـ15 مليون شيقل.

وذكرت أن إصلاح آثار الحرائق سيستغرق سنوات طويلة وأن الضرر الذي حصل نتيجة هذه الحرائق غير مسبوق في دولة الاحتلال.

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