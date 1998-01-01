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التجمع الإعلامي يطلق حملة دعم واسناد للشيخ خضر عدنان

الإثنين 22 أكتوبر 2018 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/سما/

أطلق التجمع الإعلامي الفلسطيني، اليوم الاثنين هاشتاق #خضرعدنانهوية_الصمود، تضامناً مع الأسير خضر عدنان الذي يخوض اضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 50 يوماً، لأجل نيل حريته ورفضاً للاعتقال الإداري الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقه وحق آلاف الأسرى الفلسطينيين بشكل تعسفي دون توجيه أي لائحة اتهام ضدهم.

وأوضح التجمع الاعلامي خلال بيان صحفي ألقاه الصحفي محمد الشنا في مقر الصليب الأحمر بغزة، أن الأسير الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي يخوض إضرابه الثالث عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الاداري، علمًا بأنه خاض أطول اضراب فردي في تاريخ الحركة الأسيرة، في سياق الدفاع عن كرامته ورفضا لسياسات الاحتلال الصهيوني ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الصابر.

وأشار البيان إلى أن حالة الشيخ عدنان وصلت لمرحلة الخطر الشديد، بعد (50 يوماً) من الإضراب عن الطعام، وذلك بعد ظهور علامات خطيرة عليه كتقيؤ الدم، وازرقاق واضح في عينه اليسرى، ونقص حاد في الوزن، خاصةً في ظلّ سياسة الإهمال الطبي الذي تُمارسه سلطات السجن بحقّه.

وشدد بيان التجمع على أنه في ظل ما يتعرض له الشيخ عدنان في سجون الاحتلال، يتطلب وقفة جادة من كافة شرائح شعبنا الفلسطيني، وأحرار العالم، ووجه التجمع الاعلامي الفلسطيني التحية والاجلال للشيخ عدنان ولأسرته الصابرة، ولأسرانا البواسل في سجون الاحتلال .

وبين أن قضية الشيخ القائد خضر عدنان تمثل قضية سامية وعادلة وتحظى بإجماع وطني وشعبي، لأنه لم يدافع عن نفسه فقط بل يدافع عن كافة إخوانه الأسرى وهو شديد الثقة واليقين بنصر الله.

ودعا جماهير شعبنا الفلسطيني وقواه المجاهدة للوحدة ورض الصفوف ومواصلة طريق الجهاد والمقاومة حتى تحرير الأرض الفلسطينية وكافة الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

وطالب كافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية ومنظمة العفو الدولية ومجلس حقوق الإنسان بالوقوف الجاد مع الشيخ عدنان وكافة أسرانا البواسل داخل سجون الاحتلال، والعمل على إجبار الاحتلال على احترام القانون الدولي.

اختتم بيان التجمع الاعلامي بتحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الشيخ خضر عدنان ومعاناة وأسرانا البواسل واسيراتنا الماجدات التي تمارس ضدهن ابشع صور التعذيب والحرمان من الخروج للفورة بسبب تركيب ادارة مصلحة السجون كاميرات خاصة في أقسام الأسيرات.

يذكر أن سلطات الاحتلال أجًلت محاكمة الشيخ خضر عدنان لتاريخ ٢٩ من الشهر الجاري، علما انه اعتُقل بتاريخ 11 ديسمبر 2017م، وحقق انتصارًا نوعيًا في إضرابين سابقين خاضهما في الأسر وتكللا برضوخ الاحتلال لمطلبه العادل في الحرية، وهو اليوم يخوض ذات المعركة منفردًا للمرة الثالثة على التوالي مطالبًا بحقه المشروع في الحرية ورفضًا للاعتقال التعسفي.

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